تحديث One UI 5.1 – تعرف على أبرز المزايا والهواتف المدعومة!

هواتف جالكسي S23 أصبحت رسمية أخيراً وقد جلبت معها إصدار جديد من الواجهة البرمجية المُخصصة من سامسونج وهي One UI 5.1 المستندة على نظام أندرويد 13.

دعونا فقط نُذكّركم بأن سامسونج لم تتعرض للتحديث عن الإصدار الجديد خلال الحدث ولكن من خلال بعض التقارير يمكننا توقعه ما يمكننا رؤيته على الواجهة الجديدة.

من الواضح أن الإصدار الجديد من الواجهة هو مُجرد تحديث فرعي وغير رئيسي، ولكن بالرغم من ذلك، فهو يحتوي على بعض الميزات اللطيفة وعددًا من التحسينات المهمة التي قد تُعزز من تجربة الاستخدام على هواتف جالكسي الجديدة والقديمة. وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم ملخص سريع لبعض ميزات One UI 5.1.

ميزات One UI 5.1 الجديدة

شيء واحد لا يُمكن إنكاره وهو أن هواتف جالكسي S23 حصلت هذا العام على ترقيات هائلة وليس فقط من حيث عتاد الهاردوير والمكونات الداخلية ولكن أيضاً من أجل السوفتوير وبرامج التشغيل.

أولاً من السهل ملاحظة بعض التغييرات في تطبيق الكاميرا الافتراضي وأصبح من السهل تطبيق العديد من تأثيرات الألوان على الصور الشخصية.

كما وقد أضافت سامسونج اختصار سريع للتبديل إلى تطبيق ExpertRAW دون الحاجة للخروج من تطبيق الكاميرا الافتراضي.

أما بالنسبة لتطبيق المعرض فلقد أتاح ميزة مشاركة الألبومات العائلية مع العائلة والأصدقاء بمثابة مهمة سهلة وبسيطة للغاية بشكل أسهل من أي وقت مضى.

يمكنك إضافة ما يصل إلى 6 أفراد مختلفين من العائلة إلى الألبوم المشترك وكل واحد من الأشخاص المشتركين سيحصل على 5 جيجابايت من المساحة التخزينية لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

أضف على ذلك أنه بات من السهل التحرير والتعديل على صور GIF المتحركة التي تم تنزيلها عبر الإنترنت من أجل تحسينها وتعديل دقة وضوحها. بمعنى أنه إذا كانت الرسوم المتحركة التي قمت بتنزيلها تعاني من مشاكل شائعة مثل الضبابية أو البكسلات فهم السهل العمل على هذه المشاكل بسهولة. هذا وبالإضافة إلى التحسينات الوظيفية المختلفة التي شقت طريقها إلى رموز AR Emoji من سامسونج.

من الميزات الإضافية في تحديث One UI 5.1 إتاحة إنشاء مجلدات مُخصصة للقطات الشاشة السكرين شوت وتسجيلات الشاشة التي تستخدمها للاستخدامات الشخصية أو المهنية.

بالانتقال إلى الميزات الأكثر احترافية فستجد أنه بات من الممكن المشاركة في Samsung Notes أثناء سير مكالمات الفيديو على خدمة Google Meet.

أيضاً تحاول واجهة One UI 5.1 تحسين الاتصال بداخل نظام جالكسي البيئي إذ تم تحسين خواص مختلفة مثل القدرة على نسخ النصوص والصور ولصقها عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتصلة.

علاوة على ذلك فإن ميزة Bixby Text call باتت تدعم إمكانية نسخ المكالمات الصوتية وتحويلها إلى مكالمات نصية باللغة الإنجليزية. كما أن هناك العديد من المهام الإضافية التي يُمكن أتمتها عبر أجهزة سامسونج جالكسي.

بالحديث عن الخلفيات فمن السهل الآن تعيين خلفيات مُخصصة يتم التبديل بينها بشكل تلقائي بحسب طريقة استخدامك للهاتف وهناك العديد من التحسينات التي شقت طريقها إلى Samsung DeX وويدجت الشاشة الرئيسية والإعدادات والكثير غير ذلك.

أخيراً وليس آخر، واجهة One UI 5.1 لن تظل حصرية لهواتف جالكسي S23 لفترة زمنية طويلة إذ تفيد جميع التقارير بأن الشركة تختبر حالياً هذه الواجهة على عدد كبير من أجهزتها القديمة بما في ذلك هواتفها القابلة للطي وسلاسل جالكسي S القديمة بما في ذلك جالكسي S22 وجالكسي S21 وجالكسي S20.