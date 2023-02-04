مراجعات جالكسي S23 – أداء المعالج الرسومي يتخطى كل المعايير!

هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي تُطلق فيها سامسونج هواتف جالكسي S بمعالج Snapdragon على مستوى العالم. وليس ذلك فقط، بل تحتوي سلسلة جالكسي S23 على إصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 2 والذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومية مكسورتي السرعة.

تعاونت سامسونج مع شركة كوالكم من أجل تحسين معالج Snapdragon 8 Gen 2 لسلسلة جالكسي S23 بشكل حصري والآن سلسلة جالكسي S23 تحتوي على معالج بسرعة تردد أعلى من المعالج الأصلي.

من المتوقع أن يمنح هذا المعالج مستخدمي السلسلة الجديدة أداء أكثر ثباتاً واستقرارًا أثناء الاستخدام المُكثف وممارسة الألعاب الحديثة الثقيلة.

ومن خلال مراجعات الأداء المعيارية التي تم رصدها حديثاً يبدو أن وحدة المعالجة الرسومية المدمجة بمعالج Snapdragon كانت واعدة للغاية إذ استطاعت أن تحقق نتائج أعلى بفارق كبير مقارنة بوحدة المعالجة الرسومية التي تم استخدامها مع سلسلة جالكسي S22 العام الماضي.

هواتف جالكسي S23 تتفوق على جالكسي S22 في أداء المعالجة الرسومية

قامت قناة Coisa de Nerd على يوتيوب بمراجعة أداء وحدة المعالجة الرسومية لكل من هواتف جالكسي S22 وجالكسي S23. ولكن للتوضيح، استخدم المراجع طُرز جالكسي S22 التي تحتوي على معالج Exynos 2200.

أما بالنسبة لمعالج Snapdragon 8 Gen 2 المُستخدم في هواتف جالكسي S23 فهو يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 740 مكسورة السرعة تعمل بتردد سرعته 719 ميجاهرتز بدلاً من تردد 618 ميجاهرتز الذي تعمل به وحدة المعالجة الرسومية المستخدمة في المعالج الأصلي.

على الرغم من أن فرق التردد يكاد يكون بسيط جداً ولكن من الضروري أن يمنح هواتف جالكسي S23 قدرة تنافسية أعلى في معالجة الرسوم الجرافيكية.

أما بالنسبة لهواتف جالكسي S22 المستخدمة في المراجعة فهي تحتوي على وحدة معالجة رسومية Xclipse 920 بسرعة تردد 555 ميجاهرتز.

اشتملت بيئة المراجعة على برنامج 3DMark Wild Life Extreme للوصول إلى أقصى قدرات المعالج الرسومي بهواتف السلسلتين.

استطاع كل من جالكسي S23 / بلس تسجيل نتائج مماثلة تقريباً، حيث حقق الأول 3811 نقطة بينما حقق الثاني 3799 نقطة في نفس الاختبار. هذا وبالإضافة إلى متوسط معدل الإطارات الذي كسر حاجز 20 إطار في الثانية.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي S22 الذي يحتوي على معالج Exynos 2200 فقد تمكن من تسجيل 1689 نقطة فقط مصحوباً بمتوسط عدد إطارات 10.10 إطار في الثانية.

يتضح من خلال هذه المراجعة مدى اتساع الفجوة بين هواتف جالكسي S22 وهواتف جالكسي S23 في أداء المعالجة الرسومية على الرغم من أن فرق الأجيال بينهما لا يتعدى عام واحد. ولكن هذه النتائج تعكس حقيقة في غاية الأهمية وهي مدى ضعف معالج Exynos 2200 الرسومي.

أما بالنسبة لطراز “ألترا” فلقد استطاع أن يُسجل 3874 نقطة ومتوسط عدد إطارات 23.20 إطار في الثانية، بينما تمكن هاتف جالكسي S22 ألترا من تحقيق 1912 نقطة فقط ومتوسط عدد إطارات 11.40 إطار.

إذا كانت هذه النتائج تشير إلى أي شيء فهي تشير إلى شيء واحد في غاية الأهمية وهو أن أداء المعالج الرسومي بسلسلة جالكسي S23 أقوى من المعالج الرسومي بسلسلة جالكسي S22 بفارق الضعف.