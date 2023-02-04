ابل سوف تطلق ميزة Apple Pay Later قريباً – تعرف عليها

خدمة ابل المالية Apple Pay يعتمد عليها الكثير من المستخدمين حول العالم في إتمام المعاملات المالية والشراء عبر الإنترنت أو من خلال المتاجر المختلفة. وفي خطوة جديدة لتطوير هذه الخدمة، سوف تقدم ابل ميزة جديدة للجمهور تُسمى Apple Pay Later.

Apple Pay Later .. تقسيط بلا فوائد

خدمة Apple Pay Later هي باختصار سوف تكون ميزة ضمن خدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay وهي تتيح لك دفع المبالغ المالية على أقساط أو دفعات على مدار 6 أسابيع بدون فوائد لذا هي تعتبر خدمة تقسيط قصيرة الأجل.

المعاملات المالية والمدفوعات سوف تتم من خلال تطبيق المحفظة Wallet على الايفون، ولن يحتاج المطورون أو تجار التجزئة إلى عمل أي شيء إضافي لتفعيلها.

عند إطلاق الميزة بشكل رسمي، سوف يكون أمام المستخدمين خيارين للدفع إما دفع المبلغ كاملاً مرة واحدة، أو استخدام خيار Pay Later للدفع بالتقسيط على أربع مرات.

عند استخدام خيار Pay Later سوف يتم تقسيم مبلغ الدفع على أربع دفعات بالتساوي، يدفع أولها مباشرةً ثم الباقي كل أسبوعين لتتم المعاملة كاملة على مدار 6 أسابيع.

الإطلاق قريباً

في مقابلة مع شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية، أكد تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة ابل أن ميزة Apple Pay Later قيد الاختبار التجريبي بين موظفي ابل حالياً ، وأنها ستكون متاحًا للجمهور قريبًا.

لم يتم تحديد تاريخ محدد، ولكن من المتوقع أن تصدر الميزة المنتظرة ضمن تحديث iOS 16.4 القادم، الذي سوف يصدر قريباً بنسخة تجريبية على أن يكون متاحاً للجمهور في شهر مارس أو إبريل المقبل وفق تقارير صحفية.