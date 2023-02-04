سامسونج تختبر تحديث One UI 5.1 على هواتفها القابلة للطي!

لقد رأينا بأنفسنا كم كانت سامسونج ناجحة في عملية طرح تحديث One UI 5.0 المستند على نظام أندرويد، إذ تمكنت الشركة في غضون أقل من شهرين إرسال التحديث إلى أكثر من 60 جهاز من أجهزة الشركة بما في ذلك هواتفها الذكية الرئيسية وعدداً من الحواسيب اللوحية.

ومن الواضح أن عملاق التكنولوجيا الكوري يخطط للحفاظ على نفس مساره الرائع في المستقبل القريب. حيث يُقال أن الشركة تستعد حالياً من أجل طرح تحديث One UI 5.1.

من المتوقع أن تظهر واجهة One UI 5.1 لأول مرة على هواتف جالكسي S23 المُقرر الإعلان عنها اليوم خلال مؤتمر Galaxy Unpacked.

سامسونج تختبر تحديث One UI 5.1 على هاتف جالكسي زد فولد 4

ومؤخراً، كانت هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن الشركة بدأت بالفعل في اختبار التحديث الجديد داخلياً على بعض من هواتفها القديمة بما في ذلك هواتف سلسلة جالكسي S22. ولكن اليوم لدينا تقرير جديد يؤكد على أن سامسونج تختبر التحديث أيضاً على هاتف جالكسي زد فولد 4.

وبحسب تقرير موقع SamMobile، يُقال أن تحديث One UI 5.1 الموجه إلى هاتف جالكسي زد فولد 4 يحمل رقم إصدار البرنامج الثابت F936NKSU1CVLH ومن المحتمل أن رموز F936N المدرجة في رقم إصدار البرنامج الثابت تشير إلى النماذج الداخلية لكوريا الجنوبية.

للتذكير، تم إطلاق هاتف جالكسي زد فولد 4 في شهر أغسطس الماضي بواجهة One UI 4.1.1 المستندة على نظام Android 12L المُخصص لأجهزة الأندرويد التي تتمتع بشاشات كبيرة.

للأسف لا نعرف الكثير عن الميزات المتوقع رؤيتها في تحديث One UI 5.1 ولكن بعض التقارير تفيد بأن الشركة سوف تقدم العديد من خيارات التخصيص الجديدة على شاشة القفل.

من المحتمل أيضاً أن تتمكن سامسونج من طرح ميزة أداة إعلام مشغل الوسائط الجديدة والمدرجة في نظام أندرويد 13، فضلاً عن إماءة الرجوع التنبؤية التي من المتوقع أن تقدمها جوجل مع نظام أندرويد 14. ولكن بالرغم من ذلك، لا توجد أي تأكيدات حول ما نتوقع رؤيته من ميزات في التحديث الجديد.

في كلتا الحالتين، من المتوقع أن تُعلن سامسونج عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم على هواتف جالكسي S23 بعد ساعات قليلة من الآن. ولكن للتذكير فقط، تحديث One UI 5.1 هو مُجرد تحديث فرعي ولا يزال يعتمد على أندرويد 13 ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر التحديث بعض الميزات الجديدة التي لم نعثر عليها على واجهة One UI 5.0.

أما بالنسبة للهواتف القديمة، فقد يستغرق الأمر عدة أسابيع إضافية قبل رؤية التحديث الجديد على هواتف مثل جالكسي S22 وجالكسي S21 أو هواتف الجيل الرابع القابلة للطي.