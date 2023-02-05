ألقِ نظرة على التصميم المبتكر لتابلت OnePlus Pad وتعرف على مواصفاته!

شركة OnePlus تصنع الهواتف منذ سنوات عديدة حتى أصبح لها كيان في عالم الهواتف الذكية، ولكننا لم نشهد قط دخول الشركة في عالم الحواسيب اللوحية. حسناً، يبدو أن هذا الأمر على وشك أن يتغير قريباً جداً.

يُقال أن الشركة الصينية تعتزم الإعلان عن أول حاسوب لوحي يحمل شعار علامتها التجارية يوم 7 فبراير خلال حدث Cloud 11 بمدينة نيودلهي بالهند. وهذا هو نفس تاريخ إطلاق هاتف OnePlus 11 للأسواق العالمية، جنباً إلى جنب مع هاتف OnePlus 11R المتوقع له أن يكون حصري للسوق الهندية.

في الواقع، الأنباء التي تفيد بطرح حاسوب لوحي من قِبل شركة OnePlus ليست مستندة على تسريبات فقط، وإنما طرحت الشركة على صفحاتها الرسمية مجموعة من العروض التشويقية التي تستعرض فيها لمحة سريعة عن مظهر وتصميم التابلت الخارجي.

ولكن على الرغم من أن الشركة لم تبوح بأي معلومات إضافية حول مواصفات الجهاز ولكن بفضل التسريبات التي حصلنا عليها يمكننا إعلامكم ببعض التفاصيل المثيرة للاهتمام مثل سعة البطارية وسرعة الشحن التي يدعمها جهاز OnePlus Pad.

مواصفات تابلت OnePlus Pad

يُقال أن جهاز OnePlus Pad يحتوي على بطارية ثنائية الخلية تبلغ سعة كل منها التقديرية 4320 مللي أمبير في الساعة مما يعني أن السعة النموذجية الكاملة لكلتا البطاريتين تبلغ 8840 مللي أمبير تقريباً. وسوف يدعم الجهاز الشحن السلكي بقدرة 67 وات.

بعض المصادر أشارت إلى احتواء التابلت الجديد على شاشة بدقة 2.8K ولكنها ستكون عبارة عن لوحة عرض LCD داعمة لمعدلات تحديث فائقة السرعة بمعدل 144Hz ودعم لمرئيات +HDR10 و Dolby Vision. على الرغم من كونها شاشة LCD ولكن من المتوقع أن توفر هذه الشاشة تجربة مشاهدة غامرة وممتعة إلى أبعد الحدود فضلاً عن سرعة وسلاسة أداءها في ألعاب الأندرويد.

من خلال الصور المُضافة في هذا التقرير يمكنكم التحقق من العروض التي شاركتها شركة OnePlus على حسابها الرسمي. على الرغم من أن هذه العروض لا تكشف الحقيقة الكاملة لتصميم الجهاز ولكن على الأقل هذا التلميح بمثابة تأكيد على أن الشركة تعتزم إطلاق الجهاز خلال وقت قريب.

من الواضح أن الجهاز يحتوي على كاميرا خلفية متمركزة في منتصف الجانب الخلفي من الأعلى والتي قد تساعد بشكل أفضل في القدرة على التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، وستقدم تجربة تصوير أفضل كثيراً مقارنة بتجربة التصوير المُعتادة التي تعتمد على مستشعر متواجد في حافة الجهاز.