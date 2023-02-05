تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة مميزة من التطبيقات الجديدة يجب أن تكون على هاتفك!

في يوم الأحد من كل أسبوع نسعد بصحبتكم معنا في جولة سريعة نتعرف من خلالها على بعض التطبيقات الجديدة التي تم طرحها مؤخراً على متجر جوجل بلاي. لا نستطيع أن نضمن لكم أن تكون جميع اختياراتنا مثالية للجميع ولكن على الأقل سيكون هناك تطبيق أو عدة تطبيقات تحتوي على شيء أو عدة أشياء مفيدة لاستخداماتكم اليومية وحياتكم العملية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هواتفكم الأندرويد. وحتى لا نطيل عليكم بحشو المزيد من الكلمات في المقدمة هيا بنا نتعرف على قائمة التطبيقات التي اخترناها لكم هذا الأسبوع ونتمنى أن تنال إعجابكم.

AI Assistant Widget

هذا التطبيق عبارة عن روبوت دردشة قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام ChatGPT ومن مميزاته أنه تطبيق بسيط وسهل الاستخدام ويعمل مثل جميع تطبيقات روبوتات الدردشة المعهودة. كل ما يلزمك فعله هو فتح التطبيق وتبدأ في الاستفسار أو السؤال عن أي شيء يخطر على بالك، وعلى الفور سيقدم لك التطبيق إجابة مُفصلة عن أسئلتك.

في حين أن هذه النوعية من التطبيقات غالباً ما تكون بغرض خداع المستخدم ولكن هذا التطبيق ليس كذلك وتأكد أنه بمثابة مساعد مثالي للإجابة على الأسئلة الشائعة وبطريقة احترافية. مع العلم أن التطبيق قد يعاني أحياناً مع الأسئلة العميقة والاستفسارات المعقدة.

السعر : مجاني

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AI Background Remover

من اسم التطبيق ستدرك على الفور وظيفته حيث يعتبر هذا التطبيق بمثابة محرر صور مستند على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل فصل وعزل الخلفية عن الصورة بكل سهولة. يمتاز التطبيق بقدرته على التعرف على العناصر والأشياء الأساسية في الصورة وعزلها عن الخلفية بنقرة زر واحدة.

ولكن بعد ذلك يمنحك العديد من أدوات التحرير الأساسية التي تتيح لك التعديل على صورك بشكل مثالي مثل اقتصاص الصورة أو إزالة الأجزاء الغير مرغوب فيها أو تدوير الصورة أو الكتابة عليها أو إضافة بعض التأثيرات الجمالية.

السعر : مجاني

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Heark – Record and Transcribe

تطبيق Heark هو عبارة عن مسجل صوتي قادر على تحويل النصوص إلى كلام مسموع ومساعدتك في البحث عنها وقتما وجدت نفسك في حاجة إليها. على الرغم من أنه لا يأتي بميزة جديدة ولكن ما يميز التطبيق أنه بسيط وسهل الاستخدام ويمكنك الاستعانة به من أجل تسجيل الاجتماعات والمؤتمرات والحوارات الصحفية أو المحاضرات والفصول الدراسية وجميع الأحداث الهامة بالنسبة لك.

من مميزات التطبيق أيضاً أنه يسمح لك بالاحتفاظ بالتسجيلات على السحابة دون فرض أي قيود أو حدود للتسجيلات الخاصة بك، ومن السهل معاينة التسجيلات وتحديد الملفات التي تريد تنزيلها وتحميلها بشكل فردي. كما أنه يمتاز بالقدرة على فرز التسجيلات بناءً على تاريخ إنشاءها أو الكلمات الرئيسية ولكن للأسف التطبيق ليس مجانياً بالكامل. يمكنك استخدامه لمدة أسبوع بشكل مجاني وبعد ذلك ستحتاج للاشتراك في الإصدار المدفوع شهرياً أو سنوياً.

السعر : مجاني

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Anti-Theft Alarm – Don’t Touch

هذا التطبيق سيساعدك بشكل أساسي في حماية هاتفك من أي محاولات تطفل من قِبل أصدقائك أو أفراد عائلتك. فإذا حاول أي شخص غريب لمس هاتفك من أجل التجسس على الإشعارات أو قراءة أي رسائل فسيقوم التطبيق بإطلاق جرز إنذار لتنبيهك على الفور.

بهذا الشكل إذا حاول أي شخص تحريك هاتفك من مكانه أو فصل الهاتف من الشاحن فسيقوم التطبيق بإطلاق جرز تنبيه بصوت مرتفع ومزعج جداً لإشعارك ولكن الأهم من ذلك أنه قادر على تخصيص أصوات التنبيه بحيث يمكنك تعيين صوت تنبيه محدد من الملفات الصوتية الخاصة بك. التطبيق مجاني وسهل الاستخدام ولا يتطلب سوى النقر على زر البدء Start لكي يقوم بمهامه.

السعر : مجاني

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Passku:Password Management App

تطبيق Passku هو تطبيق مجاني جديد لإدارة كلمات المرور وتخزينها محلياً على الهاتف مما يعني أن جميع كلمات المرور الخاصة بك محمية محلياً وليست على خوادم الشركة وبهذا الشكل فهي في مأمن تام من أي عمليات اختراق قد تتصيد الخدمة في المستقبل. من خلال التطبيق يمكنك البدء في تعيين اسم الموقع واسم المستخدم وكلمة السر للحساب والبدء في استخدامها لاحقاً هذا وبالإضافة إلى تعيين كلمة مرور رئيسية للتطبيق.

بهذه الطريقة السهلة ستتمكن من تسجيل الدخول إلى جميع حساباتك على مواقع الويب دون أن تخشى من نسيان بيانات التسجيل. أضف على ذلك أن التطبيق يحتوي على مجموعة لطيفة من خيارات التخصيص بما في ذلك تعيين الوضع المظلم ودعم العديد من اللغات كما أنه يمتاز بواجهة رسومية بسيطة وسهلة الاستخدام. فإذا كنت تريد تطبيق رائع لتخزين كلمات مرور جميع حساباتك وبشكل مجاني فتأكد أن تطبيق Passku هو تطبيق يستحق التجربة.

السعر : مجاني

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ONE – Status Saver, Direct WA

كثيراً ما تجد نفسك في حاجة إلى مراسلة شخص ما عبر تطبيق واتساب لمرة واحدة فقط ولكن بعد ذلك تكتشف أنك لم تعد في حاجة إلى مراسلته مرة أخرى. على سبيل المثال إذا كنت تود مراسلة عامل البريد الذي يأتي إليك بطرد شحن، فهل هذا الموقف يستدعي تسجيل رقم عامل البريد على الهاتف من أجل التواصل معه على الواتساب؟ بالتأكيد لا.

ولذلك الهدف الرئيسي من تطبيق One هو منحك القدرة على مراسلة أي شخص عبر الواتساب دون أن تكون مُضطر على تسجيل رقمه في سجل الهاتف الخاص بك. فقط قم بفتح التطبيق وابدأ في كتابة رقم الهاتف وابدأ في مراسلته على الفور.

السعر : مجاني

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Laundry Timer

تطبيق Laundry Timer هو تطبيق جديد وفريد من نوعه إذ يأتي التطبيق بميزة لم نراها من قبل على أي تطبيق أخر حيث يحاول التطبيق أن يعمل كمؤقت زمني لتحديد المدة الزمنية التي قد تستغرقها ملابسك المغسولة حتى تجف بناءً على حالة الطقس المحالية ودرجات الحرارة ومستوى رطوبة الجو.

سيكون التطبيق مثالي جداً وتحديداً للبنات والسيدات أو للطلاب المغتربين الذين يفضلون غسيل ملابسهم بأنفسهم. بهذا الشكل وبمجرد أن تقوم بضبط التطبيق وإعداده سيقوم بإشعارك بمجرد أن يتنبأ بأن ملابسك قد جفت تماماً وهي طريقة رائعة لحماية الملابس من التآكل الذي قد تتسبب فيه أشعة الشمس الساطعة إذا ظلت الملابس فترة أطول مُعرضة للأشعة.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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AppQuery

هل تريد المزيد من التطبيقات؟ إذا كانت إجابتك هي “نعم” فيجب أن تمنح هذا التطبيق تجربة شاملة حيث يعتبر التطبيق بمثابة قاعدة بيانات ضخمة لعدد لا حصر له من التطبيقات المجانية التي تغطي كافة المجالات. يتيح لك التطبيق البحث عن التطبيقات كما لو أنك على محرك بحث جوجل ولكن الفرق أنه يركز فقط على التطبيقات. فقط قم بكتابة كلمة رئيسية لنوعية التطبيقات التي تود العثور عليها وستُفاجئ بكم لا حصر له من النتائج التي يمكنك تجربتها.

السعر : مجاني

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Simple OCR Calculator

بغض النظر عن المرحلة الدراسية التي تمر بها أو العمليات الحسابية الصعبة والمعقدة التي تقوم بتنفيذها يومياً فهذا التطبيق سيساعدك على حل جميع المعادلات الرياضية والمسائل الحسابية بمنتهى السهولة. يعتمد التطبيق على خاصية التعرف الضوئي على الحروف OCR لمساعدتك على حل المسائل والمعادلات باستخدام كاميرا الهاتف بدلاً من كتابة المعادلة أو المسألة يدوياً.

كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق وتوجيه الكاميرا إلى ورقة المسألة وسيقوم التطبيق تلقائياً بالتعرف عليها ومنحك إجابة تفصيلية خلال لحظات معدودة. يمكنك إجراء العديد من العمليات الحسابية باستخدام هذا التطبيق بما في ذلك الجمع والطرح والضرب والقسمة والعمليات الجبرية وحساب المثلثات وغير ذلك بكثير.

السعر : مجاني

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StockPixels – Stock HD Photos

هذا التطبيق بمثابة قاعدة بيانات ضخمة من الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة الخالية من حقوق الملكية والتي يمكنك استخدامها في أعمالك الشخصية أو التجارية أو استخدامها كمجرد خلفيات بسيطة لشاشة هاتفك الرئيسية. من مميزات التطبيق أنه يتيح لك العثور على الصور ومقاطع الفيديو بشكل سهل بناءً على فئات وتصنيفات مختلفة بما في ذلك نوعية الصور أو بناءً على اسم الفنان وستجد بداخله العديد من الخلفيات والصور المذهلة.

السعر : مجاني

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Flash Party

لعبة قتال جديدة مماثلة للعبة Super Smash Bros حيث يتنافس اللاعبون ضد لاعبون أخرون في ساحة المعركة وهناك العديد من الشخصيات التي يمكنك الاختيار من بينها والتي يصل عددها إلى 20 شخصية ولكن هناك فئات مختلفة للأبطال وكل فئة تختلف عن الفئة الأخرى في نوعية المهارات القتالية التي تتمتع بها. أيضاً هناك وضع لاعب ضد لاعب أو لاعبين ضد لاعبين أو أربعة لاعبين ضد أربعة لاعبين أخرين. ستجد أيضاً بعض أوضاع اللعب المحدودة زمنياً ووضع كرة القدم القتالي وهي في الحقيقة تبدو لعبة ممتعة ومسلية جداً.

السعر : مجاني