ابل تعمل على جهاز ايباد قابل للطي قادم في الطريق!

منذ سنوات والتقارير الصحفية والتسريبات كلها تشير إلى احتمالية إطلاق ايفون قابل للطي مستقبلاً، لكن هذه المرة يتحول الحديث تماماً ناحية الايباد والذي يُقال أن ابل قد تطلق منه إصداراً قابلاً للطي عوضاً عن الايفون.

هذه التسريبات مصدرها المسرب الشهير Ming-Chi Kuo المختص بشؤون ابل والذي أشار في تغريدة أخيرة إلى احتمالية إطلاق جهاز الايباد القابل للطي بحلول عام 2024 المقبل.

لم يتم الكشف عن تفاصيل كثيرة حول الايباد القابل للطي من ابل إلا أن المسرب أشار إلى وجود حوامل للجهاز مصنوعة من مادة ألياف الكربون سوف تتولى صناعتها شركة صينية متخصصة تُدعى Anjie Technology.

هذه هي المرة الثانية تقريباً التي يتردد فيها الحديث حول جهاز الايباد القابل للطي، المرة الأولى كانت من مسرب آخر يدعى روس يونج والذي توقع هو الآخر قدوم جهاز مماثل ولكن بعد مدة زمنية أطول، في عام 2026.

التقارير حول أجهزة ابل القابلة للطي كانت دوماً مثيرة على مدار السنوات الأخيرة إلا أن أياً منها لم يتحقق لأسباب لا نعلمها.

بداية كان الحديث عن الايفون ثم انتقل إلى الايباد وماك بوك وحتى الآن لم تطلق ابل أي منتج قابل للطي وليست هناك علامات لذلك في المستقبل القريب.

من المتوقع أن تشهد هواتف الايفون انخفاضاً في المبيعات بنسبة تصل إلى 15% على أساس سنوي، لذا ربما تكون تلك محاولة من ابل لدفع مبيعات الايباد أكثر مع الانخفاض الكبير في مبيعات هذا السوق عموماً.

هناك العديد من الشركات التي أطلقت منتجات قابلة للطي مثل هواوي وسامسونج منذ عدة سنوات زلها باع في هذا النطاق، إلا ابل حتى الآن لا تزال بعيدة، ربما السبب الأكبر لعدة خبرتها في صناعة الشاشات أو عدم رغبتها في المجازفة بإطلاق أجهزة من هذا النوع.