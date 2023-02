جهاز الردع ينفي اختطاف «داليا فرهود»

نفى الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أحمد بن سالم، الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف صانعة المحتوى وعارضة الأزياء العراقية “داليا فرهود” في العاصمة طرابلس.



وقال سالم في تصريحات صحفية، السبت، إن فرهود “ليست مخطوفة كما يروج البعض، بل موقوفة لدى الجهات المختصة بطريقة رسمية وبعلم من النيابة العامة”، مشيراً إلى أن سبب اعتقالها انتهاكها للخصوصية ونشرها محتوى لا يتناسب مع المجتمع الليبي.

وأوضح سالم أن فرهود تخضع للتحقيق معها، وستُحال على النيابة مع التحفظ على اتهامها في قضية أخرى، من دون أن ُطبيعة القضية الأخرى.

وأكد الناطق باسم جهاز الردع أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص عملية الضبط.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام في وقت سابق، أخباراً مفادها أن داليا فرهود قد اختطفت من منزلها في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد نشرت تصريحاً للمتحدث باسمها أحمد الصحاف، أكد فيه متابعة الوزارة باهتمام مع السلطات الليبية لمعرفة مصير فرهود.

