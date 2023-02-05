تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – باق تطبيقات مميزة لا تفوت تحميلها!

الآن يمكنك تحميل عدد من تطبيقات الايفون والايباد المميزة والتي تلبي احتياجاتك اليومية، بعض هذه التطبيقات متاحة مجاناً لفترة محدودة، فسارع بالحضول عليها.

تطبيق Memorize لتعلم الفرنسية

هو تطبيق يساعدك على تعلم أشهر 5000 كلمة في اللغة الفرنسية، مع تعلم طريقة النطق الصحيح لها، وكذلك المراجعة على الكلمات بطريقة دورية حتى لا تضيع من الذاكرة، ويعتمد التطبيق على عرض الكلمات بطريقة الكروت Flash Cards.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Bear لكتابة الملاحظات الشخصية

أحد أفضل التطبيقات المتوفرة على متجر الآب ستور من أجل كتابة الملاحظات وتدوين كل ما تريده وما يجول بذهنك، مع أدوات متعددة لتحرير النصوص، وإمكانية إضافة الصور والنصوص وإنشاء القوائم وإضافة الوجوه التعبيرية، وحفظ الملاحظات وترتيبها في مجلدات لسهولة الوصول إليها، وغير ذلك من المميزات.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق NotifiNotes الإشعارات كملاحظات

هو تطبيق يساعدك على عرض الملاحظات الخاصة بك في صورة إشعار على شاشة القفل بشكل دائم، مع إمكانية التعديل عليها وقت ما تحب ومن خلال واجهة استخدام بسيطة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Diabetly لمرضى السكري

هو تطبيق مهم إذا كنت مصاباً – لا قدر الله – أو أياً من أحبائك بمرضى السكري، يمكن من خلاله إدخال قراءات السكر ومعرفة إن كانت نسبة الجلوكوز في الدم في المستويات الطبيعية أو مرتفعاً أو منخفضاً مع حفظ سجل القراءات وكذلك إدخال نتائج الفحوصات مثل معدل السكر التراكمي وغيره.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق ضغط الفيديو للايفون والايباد

هو تطبيق يساعدك على ضغط ملفات الفيديو وحفظها بصيغة MP4 الشهيرة أو صيغة MOV وسوف يساعدك في حفظ السعة التخزينية على الجهاز مع الحفاظ على جودة مقاطع الفيديو قد الإمكان.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق VLC Mobile مشغل الصوتيات والفيديو

هو من التطبيقات الشهيرة على أجهزة الحاسوب لتشغيل الوسائط المتعددة من ملفات صوتية ومقاطع فيديو بمختلف الصيغ والجودات مع دعم إضافة الترجمات إضافة إلى تشغيل ملفات الوسائط على خدمات التخزين السحابي ودعم البث المباشر عبر الإنترنت.

السعر : تحميل مجاني