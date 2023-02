طريقة بسيطة يمكن لاتباعها أن يقينا من مرض ألزهايمر

إنجلترا – يعرف ألزهايمر بأنه أحد أكثر أنواع الخرف شيوعا، حيث تتراكم البروتينات بشكل غير طبيعي في الدماغ، مسببة مشاكل في الذاكرة وصعوبة في أداء المهام اليومية.

والسبب الدقيق للمرض غير معروف حتى الآن، لكن الأبحاث تكشف عن مساهمة العديد من العوامل في زيادة احتمال خطر الإصابة بهذه الحالة التنكسية التي لا دواء لها.

وزعمت دراسة حديثة أن الوجبات السريعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف، وأن التخلي عنها قد يمنع تلف الدماغ هذا.

ووجد الباحثون أن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويأكلون بشكل صحي هم أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

ويساعد أيضا لعب ألعاب الورق ومقابلة الأصدقاء أو العائلة مرتين في الأسبوع في درء خطر ألزهايمر.

وتتبع الباحثون أنماط حياة 29 ألف بالغ لمدة عشر سنوات وفحصوا جين APOE المرتبط بمرض ألزهايمر.

وكان للفواكه والخضروات والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والملح والزيت والبيض والحبوب والبقوليات والمكسرات والشاي أقوى تأثير واضح في إبطاء المرض. وتبع ذلك الكتابة والقراءة وممارسة الألعاب والتمارين البدنية.

وخلصت الدراسة التي استمرت عقدا من الزمن وأجريت على كبار السن في الصين، أن نمط الحياة الصحي، ولا سيما النظام الغذائي الصحي، مرتبط بتدهور أبطأ في الذاكرة حتى بالنسبة إلى حاملي الجين APOE، وهو أقوى عامل خطر معروف للإصابة بمرض ألزهايمر وأمراض الخرف الأخرى.

