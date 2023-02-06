هواتف سلسلة شاومي 12 تتلقى تحديث MIUI 14 عالميًا!

يبدو أن الطُرز العالمية من سلسلة شاومي 12 بدأت في تلقي تحديث MIUI 14. هذا يأتي بعد شهر تقريباً من طرح التحديث على النماذج الصينية.

تحديث MIUI 14 الذي تتلقاه هواتف سلسلة شاومي 12 مستند إلى نظام أندرويد 13، ويأتي مُرفقاً بالتصحيح الأمني لشهر يناير لعام 2023.

بحسب التقرير، فإن التحديث النهائي والمستقر من واجهة MIUI 14 كان متاحاً للمستخدمين المشتركين في قناة الإصدارات التجريبية منذ شهر تقريباً، وهو لا يزال متاحاً حتى وقت كتابتي لهذا التقرير.

بالتأكيد من المتوقع أن توسع شاومي قائمة الهواتف المدعومة لكي تشتمل على الطُرز العالمية. فإذا لم يتم العثور على أي مشاكل قد تتسبب في تأخير الطرح، فسوف يكون التحديث جاهز خلال أيام قليلة.

يُقال أن حجم ملف التحديث تتجاوز مساحته 4.3 جيجابايت ويأتي برقم إصدار MIUI 14.0.2.0 (TLCMIXM) وهو مُخصص لهاتف شاومي 12 فقط وليس موجه لطراز “Pro” الأغلى ثمناً.

بالطبع سيحصل هاتف شاومي 12 برو على نفس التحديث لاحقاً، ولكن حتى الآن لا نعلم بشكل مؤكد موعد مُحدد لحصوله على هذا التحديث. حالياً يتم طرح التحديث للمستخدمين المشتركين في القناة التجريبية عبر الأثير، وبالتأكيد سيشق طريقه إلى جميع المستخدمين الآخرين بنفس الطريقة.

للأسف لا يسعنا الوصول إلى سجل التغيير الخاص بالتحديث إلى الآن ولا نعرف أي شيء عنه أو ما هي الميزات الجديدة التي يشتمل عليها.

على الرغم من توافر التحديث على هيئة ملف مضغوط بتنسيق ZIP في بعض المصادر ولكننا نوصيكم بالابتعاد عن هذه الطريقة في تحديث هواتفكم لأنها غالباً ما تؤول في النهاية بعدد لا حصر له من المشاكل.

كانت قد أعلنت شاومي عن تحديث واجهة MIUI 14 لأول مرة في شهر ديسمبر من عام 2022 في الصين. وذكرت خلالها أن هناك بعض الميزات الجديدة التي سيتمتع بها المستخدمون على الرغم من عدم وجودها في نظام أندرويد 13.

لذا، نحن متحمسين لرؤية الواجهة الجديدة المُخصصة من شاومي ومعرفة ما هي تلك الميزات المعنية. من المتوقع أن يتم الإعلان عن الإصدار النهائي من الواجهة خلال حدث إطلاق هواتف شاومي 13 في الأسواق العالمية، إذ من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الهواتف للسوق العالمية في وقت ما خلال الشهر الجاري.