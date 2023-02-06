هاتف OnePlus 11R قادم بنفس التصميم ولكن مع بعض التنازلات!

من المُقرر أن تستضيف شركة OnePlus حدث Cloud 11 في نيودلهي بالهند يوم 7 فبراير من أجل الإطلاق العالمي لهاتف OnePlus 11 ولكن الحدث لن يكون مقتصراً على هاتفها الرائد لعام 2023 إذ من المتوقع أن يشهد الحدث العديد من المنتجات الجديدة للشركة بما في ذلك هاتف OnePlus 11R.

هاتف OnePlus 11R سيكون الأرخص ثمناً، ولكن في المقابل سيكون هناك اختلافات ملحوظة في المواصفات الداخلية وبعض الميزات الرئيسية بينه وبين هاتف OnePlus 11.

أما من حيث التصميم، فمن الواضح أنه سيأتي بتصميم مألوف – نفس تصميم هاتف OnePlus 11 – على الأقل هذا ما توحي به الصور المُسربة.

نشر مُسرب الأخبار الشهير Ice Universe صورة لهاتف OnePlus ACE 2 الحصري للسوق الصينية والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في السوق العالمية باسم OnePlus 11R.

نعتقد أن هذا هو ما سيحدث بالنظر إلى أن هاتف OnePlus ACE جاء العام الماضي باسم OnePlus 10R في الأسوق الدولية. وما يثبت صحة هذه المعلومة هو أن تصميم هاتف OnePlus 11R مماثل لنفس تصميم هاتف OnePlus 11 ولكن هناك بعض الاختلافات الملحوظة التي يُمكن رؤيتها من خلال الصورة المُسربة.

بادئ ذي بدء، لا يوجد شعار شركة Hasselblad على جزيرة الكاميرا الخلفية، مما يعني أن الشركة الصينية لم تستعين بالشركة السويدية الرائدة للتقنيات البصرية من أجل ضبط عدسات وألوان الكاميرا كما حدث مع هاتف OnePlus 11.

بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن هاتف OnePlus 11R لن يحتوي على عدسة تيليفوتوغرافي. علاوة على ذلك فإن الجانب الخلفي لا يمتاز بنفص اللمسة النهائية اللامعة التي تمتع بها هاتف OnePlus 11.

جميع هذه التغييرات ليست مفاجئة بالنسبة لنا نظراً لأن الشركة تريد أن تبيع هاتف OnePlus 11R بسعر أرخص من هاتف OnePlus 11.

أما من حيث المواصفات الفنية، يُقال أن الهاتف القادم سيتم تجهيزه بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC بدلاً من معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي جاء به هاتف OnePlus 11.

في الحقيقة فرق الأداء بين كلا المعالجين طفيف جداً ولا يمكن ملاحظته في استخدامات العالم الحقيقي ولكن لا يزال المعالج الأحدث أفضل في استهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

بالنسبة للشاشة فمن المؤكد أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.7 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ولكننا لسنا متأكدين مما إذا كانت شاشة الهاتف ستدعم معدلات التحديث الديناميكية مثل الهاتف الرائد أم لا.

وبخصوص قدرات التصوير الفوتوغرافي فسيتم تجهيز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS وبصحبتها عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ثالثة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل أو من الممكن أن تكون العدسة الثالثة هي عدسة ماكرو.

سيمتاز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وسيتم شحنه بواسطة واجهة Oxygen OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 وسيستمد طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات.