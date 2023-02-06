ايفون ألترا – ما نعرفه حتى الآن!

قد نرى مستقبلاً إصداراً جديداً من الايفون يحمل اسم ايفون ألترا iPhone Ultra سيكون الأغلى ثمناً والأكثر تميزاً بين جميع الإصدارات بما في ذلك إصدارات برو. في هذا المقال سوف نتعرف على أهم ملامح هذا الجهاز كما في التسريبات والتقارير الأخيرة.

ايفون ألترا أغلى من أي ايفون آخر

في البداية، كانت التقارير تشير إلى أن ايفون ألترا سوف يحل محل إصدار برو ماكس من الايفون مستقبلاً لكن صحيفة بلومبيرج عادت مجدداً لتنشر تقريراً جديداً أخيراً خلاف ذلك.

ابل سوف تحافظ على إصدار برو ماكس في الايفون كما هو، وسوف يكون إصدار ألترا جهاز آخر إضافي، أكثر تميزاً والأهم أنه سيكون أغلى أيضاً.

يعتبر هاتف ايفون 14 برو ماكس حالياً هو الأغلى ثمناً بين إصدارات الايفون جميعها، ويبدأ سعره من 1100 دولار أمريكي، لذا سوف يزيد سعر إصدار ألترا عن ذلك ببضع مئات من الدولارات.

هذا الإصدار سوف يستهدف فئة محدودة من العملاء لدى ابل، ربما تمثل شريحة صغيرة من كافة العملاء، لكنها تضمن لآبل تحقيق المزيد من العوائد والأرباح.

مزايا حصرية أكثر

بحسب صحيفة بلومبيرج الأمريكية، سوف تفضّل ابل إصدار ايفون ألترا عن الإصدارات العادية وإصدارات برو بالمزيد من المزايا.

هذا قد يشمل شاشة أكبر، والمزيد من التحسينات في الكاميرا (ربما كاميرا إضافية) مع جعل الهاتف بدون منافذ تماماً أو على الأقل استخدام منفذ Type C، قد نرى كذلك المزيد من الخصائص المميزة في التصميم.

موعد الإصدار

إصدار ايفون ألترا قد نراه العام المقبل 2024 تحت مسمى iPhone 16 Ultra وفقاً لعدة مصادر.

هذا ليس مستغرباً، لأن ابل بالفعل قامت بتلك الاستراتيجية مع ساعتها الذكية إذ أطلقت ساعة Apple Watch Ultra كنسخة أكثر رقياً وأغلى ثمناً، وإن كانت تستهدف هي الأخرى فئة محدودة من العملاء.