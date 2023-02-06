قد تحصل سلسلة جالكسي S20 على تحديث One UI 5.1 قريباً!

لقد وصلت سلسلة جالكسي S20 إلى منتهاها الأخير وحصلت على جميع تحديثات أندرويد الرئيسية المسموحة لها حيث تم إطلاق السلسلة لأول مرة في مطلع عام 2020 بنظام أندرويد 10 وظلت تتلقى جميع تحديثاتها حتى أندرويد 13 مما يعني أنها تلقت ثلاثة تحديثات رئيسية وبحسب سياسة سامسونج فمن المتوقع ألا تحصل على أندرويد 14.

ولكن بالرغم من ذلك هناك بعض المصادر التي تزعم بأن ثلاثي السلسلة قد يتلقون تحديث إضافي من واجهة المستخدم المخصصة من شركة سامسونج وتحديداً إصدار One UI 5.1 التي تم الإعلان عنها خلال حدث الكشف عن سلسلة جالكسي S23، وبالطبع هذه الواجهة مستندة أيضاً إلى نظام أندرويد 13.

واجهة One UI 5.1 ستكون عبارة عن تحديث فرعي من الواجهة الرئيسية One UI 5.0 الذي تعمل به أغلب هواتف سامسونج في الوقت الحالي.

هذه الواجهة هي أحدث إصدار من واجهة سامسونج المخصصة. وستبدأ سامسونج في طرح هذا التحديث الفرعي على جميع هواتفها المؤهلة بما في ذلك هواتفها الرائدة القديمة ومتوسطة المدى. هذا يعني هواتف مثل جالكسي زد فولد وجالكسي S22 وجالكسي S23 سوف تحصل جميعها على التحديث قبل أي هواتف أخرى من الشركة.

والأخبار السارة التي شاركها معنا موقع SamMobile تؤكد على أن هواتف جالكسي S20 سوف تحصل بالمثل على هذا التحديث خلال وقت مبكر. حيث يُقال أن الشركة بدأت بالفعل في اختبار التحديث الفرعي داخلياً برقم إصدار البرنامج الثابت G98 ** XXUFHWA1 على هواتف جالكسي S20.

وعلى الرغم من كونه مُجرد تحديث فرعي إلا أننا نتوقع أن يشتمل على عدد لا بأس به من الميزات الجديدة والتحسينات الإضافية بما في ذلك المزيد من أدوات تخصيص شاشة القفل. وسامسونج، من جهتها، تعتبر هذا التحديث هام للغاية. ويمكنكم التحقق من جميع ميزاته الأكثر أهمية من خلال هذا التقرير.

كانت قد أعلنت شركة سامسونج العام الماضي أنها ستوفر أربعة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد من أجل هواتفها الرائدة جالكسي S ومتوسطة المدى من عائلة جالكسي A. ولكن هذه الاستراتيجية الجديدة لا تشتمل على هواتف الشركة التي تم إطلاقها قبل عام 2021 أي إنها ستشتمل فقط على هواتف جالكسي S21 والأحدث منها.

ولهذا السبب نتوقع ألا تحصل هواتف سلسلة جالكسي S20 على أندرويد 14 حينما يحين موعد إصداره هذا العام. ولكن بالرغم من ذلك، فإن التقرير الأخير لموقع SamMobile يأتي لطمأنة مالكي هواتف السلسلة ويدّعي أن جميع هواتف السلسلة ستحصل على تحديث One UI 5.1 من سامسونج.

في جميع الأحوال، سامسونج لن تُسقط الدعم عن هواتف جالكسي S20 لأنه من المتوقع أن تستمر الشركة في طرح التصحيحات الأمنية لهذه السلسلة لمدة عامين إضافيين.