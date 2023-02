خبير يكشف 10 طرق تجعل منزلك مسببا للأمراض

الولايات المتحدة – وجدت دراسة أمريكية أن المنازل أرض خصبة للجراثيم ويمكن أن تضم في المتوسط نحو 8000 نوع مختلف ما بين فيروسات وبكتيريا.

وكشف جوردان هاورث، عالم صحة الأمعاء المقيم في الولايات المتحدة، عن العناصر الموجودة في منازلنا التي تحتوي على معظم البكتيريا.

يشرح الخبير أن التقاط بكتيريا سيئة، مثل السالمونيلا “مرة واحدة فقط” يكفي لتركك تعاني من “مشاكل صحية تدوم مدى الحياة مثل متلازمة القولون العصبي”.

1. أجهزة صنع القهوة

يقول الخبير في فيديو “تيك توك” إن القهوة الصباحية قد تجعلنا نشعر بالغثيان.

وبينما قد تعتقد أنها نظيفة، ستندهش من معرفة أن ماكينات صنع القهوة يمكن أن تكون “أرضا خصبة” للبكتيريا والعفن.

وأكد على ضرورة تنظيف الماكينات بالخل وتغيير الماء دائما قبل الاستخدام.

2. جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون

من المثير للدهشة أن أجهزة التحكم عن بُعد في التلفزيون هي عنصر آخر يسلط الضوء عليه جوردان، على الرغم من كونها شيئا لا نستخدمه سوى بضع مرات في اليوم.

ووفقا للعديد من الدراسات، يوجد ما يصل إلى 20 مرة من البكتيريا الموجودة على جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون مقارنة بمقعد المرحاض، وهذا ما يتطلب تنظيفها باستمرار.

3. الأحذية

يقول جوردان إن العديد من الأحذية الخارجية تحمل بكتيريا تسمى C.Diff، ويمكن أن تسبب إسهالا شديدا.

وأوضح أنه سواء أكان الحذاء الخارجي نظيفا أو متسخا، فسيكون من الأفضل دائما خلعه عند الباب.

4. ممسحة الصحون

ممسحة الصحون هي من أكثر الأشياء التي نستخدمها في المطبخ، وهي أيضا الأقذر.

ويقول جوردان إن الكثيرين يستخدمون الممسحة ذاتها لتنظيف الأواني والأسطح، ويمكن تجنب قدر كبير من تلوثها من خلال “نقعها في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة كل أسبوع”.

5. الميكروويف

يعتمد الكثيرون الميكروويف بشكل يومي، وإذا لم يتم تنظيفها، يمكن للبكتيريا مثل الإشريكية القولونية أو السالمونيلا أن تظل باقية وتلوث الطعام التالي الذي ستقوم بتسخينه في الجهاز.

6. ألواح التقطيع

يمكن أن تحتوي ألواح التقطيع على بكتيريا أكثر بنسبة 200% من مقعد المرحاض، وفقا لـ NHS Direct.

ويقترح جوردان: “يجب استخدام لوح تقطيع منفصل للحوم النيئة”.

7. الثلاجة

يقول جوردان إنه بسبب كمية الطعام التي يتم الاحتفاظ بها داخل الثلاجة، فإن الأمر يستحق تنظيفها بعمق مرة واحدة في الشهر. هذا إلى جانب تخزين الطعام بشكل صحيح دخل الثلاجة.

8. مناشف الحمام

يمكن أن تحمل المناشف المتسخة مجموعة كبيرة من الميكروبات، وقد تم ربطها أيضا بنشر الأمراض المعدية، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

ويقول جوردان: “تأكد من حصولك على منشفة منفصلة لغسل يديك والاستحمام لتقليل انتشار البكتيريا”.

9. مفتاح الضوء

غالبا ما تكون مفاتيح المصابيح دافئة، ما يعني أنها أرض خصبة للبكتيريا.

ووجدت بعض الدراسات ما يصل إلى 217 نوعا مختلفا من البكتيريا يمكن أن تعيش في كل أنحاء مفتاح الضوء، ولذلك يمكن تنظيفها من حين لآخر لتجنب التعرض إلى المزيد من العدوى.

10. الحيوانات الأليفة

أشار جوردان إلى أن ألعاب الحيوانات الأليفة وأطباقها وطعامها وبرازها مليئة بالبكتيريا، وحتى وجوهها قد تحمل مسببات الأمراض هذه. ولذا، احرص على غسل يديك بانتظام، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على نظافة متعلقات حيوانك الأليف.

المصدر: ذي صن

Shares

The post خبير يكشف 10 طرق تجعل منزلك مسببا للأمراض first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا