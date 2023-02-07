شركة فيفو تُطلق سلسلة Vivo X90 في الأسواق العالمية بمواصفات ثورية لا تُضاهى

أطلقت شركة فيفو سلسلة هواتفها الرائدة التي طال انتظارها Vivo X90 في الأسواق العالمية. حتى الآن هذه السلسلة تتألف من هاتفين ذكيين وهما فيفو إكس 90 – Vivo X90 وفيفو إكس 90 برو – Vivo X90 Pro ولكن هناك طراز واحد سيكون حصري للسوق الصينية وهو فيفو إكس 90 برو بلس – +Vivo X90 Pro.

سلسلة Vivo X90 تصل للأسواق العالمية بمواصفات خارقة

من حيث التصميم والمظهر العام يبدو أن كلا الهاتفين متشابهين إلى حد كبير باستثناء الجزيرة المتواجدة على ظهر الهاتف لإيواء الكاميرا الخلفية.

كلا الهاتفين يحتويان على شاشة منحنية وفتحة ثقب مركزية من أجل كاميرا الصور الشخصية وحواف نحيفة للغاية وتم تطوير عدسات كلاهما بالتعاون مع شركة Zeiss الرائدة للتقنيات البصرية ويمكنكم رؤية شعار الشركة على ظهر الهواتف.

الأمر الأخر الأكثر أهمية وهو أن مواصفات لوحة العرض متشابهة بالضبط على كلا الهاتفين إذ يحتوي كل منهما على شاشة قياس 6.78 إنش بدقة +FHD أبعادها 2800×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz وهي لوحة عرض منحنية AMOLED تدعم مرئيات +HDR10 ويبلغ معدول سطوعها في ذروته إلى 1300 شمعة.

كلا الهاتفين مُزودان بمعالج Dimensity 9200 SoC

تم تجهيز كل من Vivo X90 و Vivo X90 Pro بواسطة معالج ميديا تيك الرائد Dimensity 92000 SoC مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

ومع ذلك هناك اختلاف ملحوظ في نوع الذاكرة العشوائية المستخدمة بداخل كلا الهاتفين إذ يحتوي طراز Vivo X90 على ذاكرة رامات من النوع LPDDR5 بينما يحتوي طراز “Pro” على ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5X. ولكن كلا الطرازين يستخدمان الجيل الجديد من شرائح التخزين UFS 4.0.

يتم شحن الهواتف بواسطة واجهة التشغيل المُخصصة من الشركة Funtouch OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 وهذه الواجهة المُخصصة مختلفة عن الواجهة التي يتم شحن الهواتف بها في السوق الصينية.

طراز Pro يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات والشحن السلكي بقدرة 120 وات

يحتوي الطراز الأساسي في السلسلة على بطارية تبلغ سعتها 4810 مللي أمبير في الساعة، في حين أن طراز Pro يحتوي على بطارية بسعة 4870 مللي أمبير.

كلا الهاتفين يدعمان تقنية الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات ولكن طراز Pro هو الوحيد الذي يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. ومع ذلك كلا الهاتفين يدعمان الشحن السلكي العكسي.

تشتمل الشاشة في كلاهما على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع وكلاهما يدعما بلوتوث 5.3 واتصال WiFi 6 وكل منهما يشتمل على مكبرات صوت ستريو مزدوجة.

أما بالنسبة لقسم البصريات فإن كلً منهما يحتوي على عدسة واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 بزاوية رؤية مجالها 108 درجة. أيضاً الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل على كلا الهاتفين بفتحة عدسة f/2.5.

ولكن هناك اختلافات ملحوظة في أنواع الكاميرات الأخرى على كل من الهاتفين حيث يحتوي طراز Pro على كاميرات أكثر قوة بشكل واضح.

هاتف Vivo X90 Pro يشتمل على مستشعر قياس 1 إنش بدقة 50.3 ميجابكسل وهو مستشعر Sony IMX989 بفتحة عدسة f/1.8 وتركيز تلقائي مزدوج وتثبيت بصري OIS. أيضاً هناك كاميرا تيليفوتوغرافي للتقريب بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب بمعدل 2x بفتحة عدسة f/1.6.

أما الطراز الأساسي فهو يحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بالتثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي PDAF وبجانبها مستشعر تيليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع الدعم للتقريب بمعدل 2x.

السعر والتوفر

يتوفر هاتف Vivo X90 باللون الأسود والأزرق بسعر 868$ دولار أمريكي تقريباً. بينما يتوفر هاتف Vivo X90 Pro باللون الأسود الأسطوري بسعر 1.174$ دولار أمريكي تقريباً.