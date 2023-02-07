سامسونج تتوقع إقبال متزايد على سلسلة جالكسي S23 هذا العام!

أطلقت سامسونج سلسلة هواتفها الرائدة جالكسي S23 قبل أيام قليلة مع بعض الترقيات والإضافات الملموسة مقارنة بسلسلة جالكسي S22 العام الماضي. أبرز الميزات الجديدة تشتمل على مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل ومعالج مُطور خصيصاً لسلسلة جالكسي والجيل الجديد من شرائح الذاكرة العشوائية والتخزين وزيادة سعة البطارية في الطُرز الأساسية والعديد من الترقيات الرائعة.

تتوقع سامسونج أن تساعد هذه الإضافات الجديدة في تحقيق زيادة ملحوظة في مبيعات الهواتف. وبسحب بعض التقارير، يُقال أن الشركة وضعت هدفاً أعلى لزيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 10% تقريباً.

عندما أطلقت سامسونج سلسلة جالكسي S22 العام الماضي كانت تهدف إلى بيع ما يصل إلى 30 مليون واحدة من هواتف جالكسي S22، ولكن من الواضح أن عام 2022 كان صعباً على جميع الشركات المُصنعة للهواتف الذكية، وسامسونج لم تكن استثناءً.

خلال العام الماضي، انخفضت مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم، ولم يكن المُصنّع الأول عالمياً، سامسونج، قادراً على تحصين نفسه من هذه الأزمة.

وعلى الرغم من أن سامسونج كانت ولا تزال في مقدمة الشركات الأعلى مبيعاً للهواتف الذكية إلا أنها عانت من تراجع حاد في مبيعات هواتفها الذكية.

والدليل على ذلك أنه حتى بعد مرور ما يتجاوز 11 شهر تقريباً على إطلاق سلسلة جالكسي S22 فلم تتمكن الشركة إلا من بيع 24 مليون هاتف فقط من السلسلة السابقة. هذا يعكس مدى فشل العملاق الكوري في تحقيق هدفه الموضوع لعام 2022.

ولكن يبدو أن سامسونج متفائلة جداً تجاه سلسلة جالكسي S23 هذا العام وتتوقع أن تتجاوز مبيعات النماذج الثلاثة مجتمعة 26 مليون وحدة أو ما يصل إلى 30 مليون وحدة.

وبعد حدث Galaxy Unpacked 2023 والإعلان عن سلسلة جالكسي S23 اجتمع السيد TM Roh وهو الرئيسي التنفيذي لقسم الهواتف المحمولة بسامسونج مع الصحفيين الكوريين وشارك معهم الهدف الموضوع من قِبل الشركة هذا العام.

هذا ليس كل شيء، فمن خلال حديث Tm Roh وهو على خشبة المسرح في سان فرانسيسكو أثناء الإعلان عن السلسلة ذكر أن سامسونج تتوقع نمواً متزايداً في أرباح سلسلة جالكسي S23 بشكل مُضطرد لأسباب عديدة.

وأكد على أن مبيعات سلسلة جالكسي S ومبيعات هواتف الشركة القابلة للطي قد تنمو بشكل متزايد لدرجة قد تصل إلى ضعف المبيعات مقارنة بمبيعات العام الماضي.

إذا استطاعت سامسونج أن تحقق هدفها هذا العام فسيكون بمثابة نجاح عظيم للشركة على الرغم من إجماع جميع الخبراء والمحللين الماليين على عدم تحسن سوق الهواتف الذكية خلال العام الجاري.