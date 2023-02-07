تقرير – ابل لا تزال مهتمة بتقنية الشحن اللاسلكي العكسي في الايفون

تقنية الشحن اللاسلكي العكسي هي تقنية تتيح للأحهزة شحن بعضها بعضاً عن طريق الشحن اللاسلكي. تلك التقنية موجودة منذ سنوات في بعض الهواتف الذكية الراقية لكنها غائبة عن الايفون لأسباب لا نعلمها حتى الآن.

ابل أدرجت ميزة الشحن اللاسلكي Wireless charging في الايفون منذ عام 2017 مع هواتف ايفون 8 وايفون 8 بلس وما بعدها، لكن تقنية الشحن اللاسلكي العكسي هي التي ظلت غائبة حتى عن الإصدارات الأغلى.

ما هي تقنية الشحن اللاسلكي العكسي؟

تقنية الشحن اللاسلكي العكسي أو Reverse Wireless Charging هي تقنية تتيح للهاتف إمكانية شحن أجهزة أخرى لاسلكياً كهاتف آخر أو سماعات أو ساعة ذكية.

تقنية الشحن العكسي لا تعتمد على أية توصيلات سلكية بين كلا الجهازين (الجهاز الذي يوفر طاقة الشحن والجهاز المشحون) وإنما تعتمد على الشحن اللاسلكي حيث سيعمل الجهاز الأول كقاعدة شحن للجهاز الثاني بشرط أن يكون كلاهما داعماً للشحن اللاسلكي.

لازالت تحت التطوير

بحسب تقرير أخير لموقع 9to5mac فإن تقنية الشحن اللاسلكي العكسي كانت ابل تنوي إدراجها في هواتف ايفون 14 إلا أن هناك مشاكل أخرى ظهرت في المراحل النهائية جعلت ابل غير قادرة على المضي قدماً وإطلاقها بصورة نهائية.



التقرير أشار أيضاً إلى أن ابل لازالت تواصل العمل على جلب تلك التقنية للايفون ولم تتوقف بعد عن المحاولة، رغم المشاكل التي ظهرت سابقاً.

هذه التقنية سوف تتيح للمستخدم على الأقل شحن ساعة ابل أو سماعات AirPods باستخدام الايفون، وربما أيضاً استخدام الايفون نفسه لشحن ايفون آخر.

رغم ذلك لم يشر التقرير إلى موعد إطلاق محدد، فقد نرى هذه التقنية مع هواتف ايفون 15 هذا العام إذا ما أتمت ابل عمليات التطوير الخاصة بها، وقد تؤجلها إلى إصدارات العام المقبل، رغم وجوها في الإصدارات المنافسة من هواوي وسامسونج.