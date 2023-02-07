هواتف جالكسي S23 قد تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية في المستقبل!

كانت هناك العديد من الشائعات التي تُفيد بأن شركة سامسونج تُخطط لتجهيز هواتف جالكسي S23 بتقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية. ولكن أعلنت الشركة عن السلسلة الجديدة منذ عدة أيام دون أن تذكر أي شيء عن هذه التقنية الجديدة خلال الحدث. ولهذا السبب أوضح رئيس أعمال الأجهزة المتنقلة للشركة ما حدث بالضبط في حديثه مع موقع CNET.

قال السيد TM Roh أن شركة سامسونج تخطط بالفعل لجلب نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية إلى هواتف جالكسي، ولكن يبدو أن العملاق الكوري يعتقد أن التكنولوجيا الجديدة ليست جاهزة بعد للتنفيذ.

حالياً، تعد ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية من التقنيات اللافتة للنظر حتى وإن كانت استخداماتها لا تزال محدودة بشكل كبير. وقد أضاف Roh في حديثه قائلاً: عندما يأتي التوقيت المناسب وتتوافر البنية التحتية المؤهلة وتكون التكنولوجيا جاهزة للتطبيق فبالتأكيد سيبدأ قسم الهندسة المسؤول عن هواتف جالكسي بالنظر في هذا الأمر بجدية ومن الوارد أن يتم تطبيقها على الفور.”

كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن سامسونج تريد أن تحذو نفس النهج الذي اتبعته هواتف سلسلة Mate 50 وهواتف ايفون 14 عن طريق توفير خاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف جالكسي، بل والأهم من ذلك أن عملاق التكنولوجيا الكوري يريد أن يجعل الميزة أكثر قابلية للاستخدام بشكل عملي.

على سبيل المثال هاتف Huawei Mate 50 Pro يدعم القدرة على إرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة والاتصال في حالات الطوارئ. بينما تعتمد هواتف ايفون 14 على طلبات الإنقاذ في حالات الطواري من خلال تحديد الرسائل المُسبقة.

أما بالنسبة لشركة سامسونج، فبجانب إرسال الرسائل النصية القصيرة واتصال الطواري، تريد الشركة أن تمنح هواتف جالكسي القدرة على إرسال صور صغيرة الحجم عبر اتصال الأقمار الصناعية.

تتعاون شركة سامسونج مع شركة الاتصالات الفضائية Iridium Communications الأمريكية منذ قرابة عامين. ولكن للأسف الشديد، يبدو أن سامسونج لم تتمكن من تجهيز التقنية بالشكل الذي تريده وفي الوقت المناسب من أجل هواتف جالكسي S23.

في الواقع، معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC المُستخدم بداخل سلسلة جالكسي S23 يدعم بالفعل هذه التكنولوجيا، مما يعني أنه لا يزال هناك فرصة كبيرة أن تدعم هواتف جالكسي S23 نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية في المستقبل.

سامسونج تعتقد أن ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لا تمثل أهمية كبيرة لعالم الهواتف الذكية

على الرغم من مساعي الشركة وراء توفير هذه التقنية لأجهزة جالكسي الخاصة بها ولكن يبدو أن سامسونج تعتقد أن هذه الميزة ليست قضية حاسمة لعالم الهواتف الذكية، أو على الأقل ليس بعد.

حيث قال TM Roh أن هذه الميزة لا تعتبر إلا بمثابة طريقة واحدة فقط لمنح المستخدم إحساس بالأمان عندما يشعر أنه في حاجة إلى استخدام اتصال الطواري.

ولكن تحتوي أجهزة جالكسي بالفعل على عدد لا حصر له من المستشعرات والميزات والتقنيات الحديثة التي تم تصميمها بالأساس للحفاظ على أمان المستخدمين.

على الرغم من أن هذا الحديث يشير في مكنونه إلى أن الشركة لا تهتم كثيراً بهذه التقنية ولكننا نأمل ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تتمكن من دمجها بأجهزتها الذكية.