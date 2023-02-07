حالات واتس اب – خمس مزايا جديدة استعد لتجربتها!

حالات واتس اب Whatsapp Status من خصائص التطبيق الجوهرية التي يجربها مستخدمو التطبيق بصورة يومية، سواء بالمشاركة ونشر الحالات أو الاكتفاء بالمشاهدة والتنقل بين الحالات المختلفة التي تنشرها جهات الاتصال لديك.

واتس اب يدرك جيداً مدى أهمية خاصية الحالات بالنسبة للمستخدمين، ولذا قرر مطورو التطبيق تحسين تجربة المستخدم فيها، وذلك بالإعلان عن خمس مزايا جديدة، سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

اختيار الجمهور

هذه الخيارات سوف تسهل على المستخدم تحديد من يمكنه رؤية الحالات التي يقوم بمشاركتها، لأنه في بعض الأحيان لا تكون الحالة مناسبة حتى يراها الجميع. أيضاً سيتم حفظ الجمهور الذي اخترته كجمهور افتراضي عند نشر أي حالة لاحقاً إلا إذا قمت بتعديله.

الحالات الصوتية

هذه ميزة أخرى جديدة في الحالات، إذ سوف يتمكن المستخدم من مشاركة رسالة صوتية أو مقطع صوتي كحالة لمدة 30 ثانية كحد أقصى، وسوف يتمكن المستخدمون الآخرون من سماع الرسالة الصوتية في الحالة.

التفاعلات

واتس كان قد أطلق سابقاً ميزة التفاعلات للرد على الرسائل باستخدام الوجوه التعبيرية في وقت سابق، والآن بات من الممكن الرد على الحالات والتفاعل معها بنفس الطريقة. عند السحب لأعلى سوف تجد ثمانية خيارات للتفاعل مع الحالة.



دوائر الحالات

أي جهة اتصال تقوم بمشاركة حالة على واتس اب، سوف تجد حول صورة الملف الشخصي لها دائرة خضراء، وعند الضغط على الصورة يمكنك مشاهدة الحالة مباشرة.

معاينة الروابط

إذا قمت بمشاركة رابط ما عبر واتس اب من خلال الحالات، فسوف تظهر معاينة لها عوضاً عن ظهور الرابط فقط. هذا سوف يعطي جهات الاتصال معرفة أكبر عن الرابط قبيل الضغط عليه.

هذه المزايا بدأت تتوفر بالفعل للمستخدمين حول العالم، كل ما عليك فقط هو تحديث تطبيق واتس اب إلى آخر إصدار سواء على الايفون أو الأندرويد.