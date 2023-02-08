في أواخر شهر ديسمبر الماضي طرحت سامسونج تحديث أندرويد 13 لتابلت جالكسي تاب S6 لايت. حينها كان التحديث مُقتصرًا على إصدار 2022 من الحاسوب اللوحي.

الآن، بعد مرور أكثر من شهر تقريباً، أصبح تحديث One UI 5.0 المستند إلى أندرويد 13 متاح بالمثل لإصدار 2020 من الجهاز اللوحي.

تابلت جالكسي تاب S6 لايت إصدار 2020 يتلقى تحديث أندرويد 13

حالياً يتم طرح تحديث أندرويد 13 لنموذج الإصدار الخلوي LTE برقم إصدار P615XXU4FWA5 في بعض دول أوروبا من بينها فرنسا. جدير بالذكر أن فرنسا كانت هي أيضاً من أوائل الدول التي تحصل على التحديث الجديد لإصدار 2022 من الحاسوب اللوحي. وبالتأكيد من المتوقع أن توسع سامسونج قائمة الدول المدعومة خلال الأيام القادمة.

أيضاً من المتوقع أن يحصل نموذج WiFi لنفس الجهاز على تحديث أندرويد 13 خلال المرحلة المقبلة. فخلال الشهر الماضي تلقى نموذج WiFi إصدار 2022 التحديث في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن التحديث الرئيسي لنظام أندرويد يأتي متأخراً بعض الشيء ولكن الغريب أن التحديث يأتي مُرفقاً بالتصحيح الأمني لشهر نوفمبر لعام 2022 الذي مضى عليه أكثر من شهرين.

على كل حال، التحديث الجديد يتعلق أكثر بنظام أندرويد 13 وفي نفس الوقت لا يزال تصحيح أمان شهر نوفمبر قادر على إصلاح العديد من الثغرات الأمنية في جهاز جالكسي تاب S6 لايت إصدار 2020. ومن المتوقع أن يتلقى التابلت إصدار أحدث من التحديثات الأمنية خلال الأشهر القادمة، ولكن من المحتمل ألا يحدث هذا قبل شهر مايو.

بالنسبة للتحديث الرئيسي فهناك العديد من الميزات الجديدة التي سيبدأ مالكي الجهاز في الاستفادة منها بعد تجربة واجهة One UI 5.0 المستندة على نظام أندرويد 13.

بادئ ذي بدء، تمكنت سامسونج من توفير إعادة تصميم جديدة لواجهة المستخدم وتحديث مظهر أيقونات التطبيقات الافتراضية وإضافة العديد من الخلفيات الجديدة المستندة على أشكال الأيقونات فضلاً عن تحسين طريقة تحميل الرسوم المتحركة والانتقالات في جميع أنحاء النظام.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد قدمت سامسونج المزيد من أدوات التصوير والتحرير الجديدة وتحسين الإيماءات للمهام المتعددة والمزيد من أيقونات AR Emoji الجديدة وبعض التحسينات التي طالت جوانب الخصوصية والأمان وتسهيلات إمكانية الوصول.

أخيراً وليس آخراً، تم إطلاق تابلت جالكسي تاب S6 لايت إصدار 2020 بنظام أندرويد 10 مما يعني أن تحديث أندرويد 13 سيكون آخر تحديث رئيسي من نصيبه، وبهذا فقد أنهت سامسونج فترة الدعم الكاملة التي وعدت بها من أجله. باختصار شديد، جالكسي تاب S6 لايت لن يتلقى تحديث أندرويد 14 في المستقبل.