هاتف OnePlus 11R أصبح متاح بشكل رسمي – تعرف على أبرز المواصفات!

أعلنت OnePlus عن هاتف OnePlus 11 في الهند مساء أمس وبجانبه كشفت النقاب عن هاتفها المنتظر OnePlus 11R وهو عبارة عن نسخة مُخفضة السعر من الهاتف الرائد، ولكن للأسف هذا الهاتف حصري للسوق الهندية فقط مما يجعل من الصعب الحصول عليه إلا إذا تمكنت من شراءه من الخارج.

على كل حال الهاتف يأتي بنفس التصميم المألوف الذي رأيناه على هاتف OnePlus 11 وبعض المواصفات الفنية التي توقعناها من خلال التسريبات السابقة.

يحتوي هاتف OnePlus 11R على شاشة قياس 6.74 إنش بلوحة عرض AMOLED بدقة +QHD ومعدل تحديث 120Hz ويعمل بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC المُطور بالاعتماد على تقنية 4 نانوميتر بواسطة شركة TSMC التايوانية وتم تجهيز الهاتف بواسطة ثمانية غرف تبريد بالبخار لتبديد الحرارة المرتفعة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

يمتاز الهاتف بجانب خلفي مصنوع من الزجاج ومستشعر كاميرا رئيسي Sony IMX 890 بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل. ولكن غابت علامة Hasselblad التجارية هذه المرة.

يتمتع الهاتف بقدرة شحن سلكية فائقة السرعة بمعدل 100 وات وتعد الشركة بالقدرة على شحن الهاتف بدورة شحن كاملة في غضون 25 دقيقة فقط. وإليكم المواصفات الفنية الدقيقة للهاتف من خلال السطور التالية.

المواصفات الفنية لهاتف OnePlus 11R