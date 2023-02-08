تحديث iOS 16.3 – مشكلة في الآي كلاود بدأت في الظهور!

منذ فترة قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 16.3 والذي أضاف ميزة أمنية مهمة وهي ميزة مفاتيح الأمان في الايفون بجانب إصلاح عدة مشاكل أخرى، لكن يبدو أن نفس التحديث قد تسبب في مشكلة أخرى في خدمة الآي كلاود.

وفقاً لما جاء في تقارير صحفية أخيرة، فإن مستخدمي خدمة التخزين السحابي الآي كلاود يعانون من مشاكل في المزامنة مع الملفات والصور الموجودة على حساباتهم على الآي كلاود بجانب عدم القدرة على رفع نسخ احتياطية.

المستخدمون الذين واجهوا المشكلة ظهرت لهم رسالة تفيد بأن هناك “خطأ غير متوقع حدث، وبرجاء المحاولة مجدداً مرة أخرى.”

العامل المشترك بين المستخدمين الذين واجهوا المشكلة هي أنها ظهرت بعد التحديث إلى iOS 16.3، ويبدو أن المشكلة لها علاقة بالتعديلات في الخصائص الأمنية التي أدخلها التحديث.

بعض المستخدمين قاموت بتجربة عدة حلول لتحاوز المشكلة وكان أبرزها تفعيل خاصية التحقق على خطوتين Two-factor Authentication على حساب ابل، إلا أن البعض قد لا يود تفعيل هذه الخاصية وإن كانت مهمة.

هناك أيضاً تقارير أخرى تفيد بأن المشكلة قد ظهرت أيضاً في حسابات بعض المستخدمين الذين بالفعل يقومون بتفعيل هذه الخاصية.

هذه المشكلة ستكون مزعجة للغاية للأشخاص الذين يعتمدون على تخزين ومزامنة الملفات عبر حساب ابل أو حساب الآي كلاود الخاص بهم، لكن هذه المشكلة بالتأكيد لن تطول وسوف يتم حلها قريباً من خلال أحد التحديثات الفرعية كما تفعل ابل دوماً.