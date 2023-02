“يمكنك أن تأكل قدر ما تريد!”.. “استراتيجية بسيطة مدتها 7 أسابيع” لفقدان الوزن!

النرويج – توصلت دراسة إلى أن الجمع بين تمارين رياضية عالية الكثافة مع تحديد موعد نهائي لتناول العشاء في الساعة 6 مساء قد يساعدك على خسارة ضعف الوزن.

وخسرت النساء البدينات اللائي التزمن بهذه الاستراتيجية لمدة سبعة أسابيع 3.6 كغم (7.9 رطل) في المتوسط.

للمقارنة، طُلب من بعض المتطوعين الالتزام فقط بنظام غذائي مقيد بالوقت، حيث لا يمكن تناول جميع الوجبات اليومية إلا في غضون 10 ساعات مثل 8 صباحا حتى 6 مساء، وخسروا نتيجة ذلك 2.1 كغم (4.6 رطل).

كما خسر المشاركون الذين شاركوا فقط في التدريبات القاسية، والتي يمكن أن تشمل تمارين الضغط وتمارين القرفصاء التي تتخللها فترات راحة، ما يقرب من 1.7 كغم (3.7 رطل).

وعندما سئل عما إذا كانت استراتيجية محاربة الدهون البسيطة قد نجحت، أجاب أحد الأكاديميين النرويجيين وراء البحث بشكل لا لبس فيه بـ “نعم”. إنها تضيف إلى البحث الذي يشيد بفوائد الأكل المقيّد بالوقت، أو الصيام المتقطع.

ولكن على الرغم من مجموعة كبيرة من الدراسات التي تشير إلى نجاحها، لا يزال الخبراء منقسمين حول فعاليتها.

ويجادل البعض بأن الصائمين عادة ما ينتهي بهم الأمر باستهلاك كمية كبيرة نسبيا من الطعام دفعة واحدة، ما يعني أنهم لا يقللون من سعراتهم الحرارية – وهي طريقة معروفة للتغلب على الانتفاخ.

وشملت الدراسة الجديدة التي أجرتها الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، والتي نُشرت في مجلة Cell Metabolism، نحو 131 امرأة تتراوح أعمارهن بين 19 و45 عاما.

وقالت الدكتورة ترين موولدت، التي قادت الدراسة: “أظهرت العديد من الدراسات الآثار الصحية الإيجابية لتناول الطعام لفترة محدودة وممارسة تمارين رياضية بشكل فردي. أردنا معرفة ما إذا كان الجمع بين هذين التغييرين في نمط الحياة أكثر فاعلية من تغيير واحد فقط. قليل من الدراسات السابقة فعلت ذلك. إن خطر فقدان الوزن دون ممارسة الرياضة هو أنك ستفقد الكثير من كتلة العضلات، وهو أمر غير مستحسن. يمكن أن يكون البدء في الأكل المحدود بالوقت والتدريب المتقطع عالي الكثافة فكرة جيدة إذا كنت ترغب في تحسين صحتك بسرعة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض”.

المصدر: ديلي ميل

