شركة روسية تعد اختبارا واحدا يحدد الإصابة بواحد من بين 8 فيروسات

روسيا – طوّرت شركة Sistema-Biotech الروسية اختبارا موحدا سيحدد ما إذا كان الشخص مصابا بواحد من 8 أمراض فيروسية.

بما في ذلك الأنفلونزا وCOVID-19، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات للمريض. أفاد بذلك الثلاثاء 7 فبراير المكتب الصحفي لوكالة “نوفوستي” الروسية.

وقد طوّر مختبر علمي يعمل في مجال الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة والتكنولوجيات الخلوية، في شركة Sistema-Biotech، بصفتها فرعا في شركة AFK Sistema الروسية، هذا الاختبار الذي يمكن أن يحدد في أقل من 30 دقيقة ما إذا كان الشخص لديه أي من ثمانية أمراض تنفسية حادة تنتقل عن طريق الرذاذ الجوي وتسبب إصابة جماعية بعدوى COVID-19 (بغض النظر عن السلالة) والفيروس الغدي وأنواع مختلفة من الأنفلونزا وغيرها.

وأوضح العلماء في المختبر أن مسحات من البلعوم أو الأنف تؤخذ من المريض وتستخدم كعينات للتحليل. وتستغرق الدراسة نفسها حوالي 15-30 دقيقة، ويمكنها تحديد العدوى الموجودة في جسم الإنسان بدقة 97٪.

وقال أرتيوم سرازوتدينوف، المدير العام لشركة “سيستيما – Biotech ” إن “اختبارنا للمريض يتيح عدم إجراء ثماني دراسات مختلفة لتحديد الأنفلونزا بشكل منفصل، وفيروس كورونا بشكل منفصل، وما إلى ذلك، ولكن بعد إجراء دراسة واحدة فقط يمكن تحديد أي من التهابات الجهاز التنفسي الثمانية الموجودة في جسم المريض تحديدا سريعا، ما يتيح للطبيب فرصة وصف العلاج في الوقت المناسب ويقلل من مخاطر حدوث مضاعفات لدى المريض”.

