قلم S-Pen يُباع مُفرداً بألوان اختيارية وهذا سعره

أزاحت سامسونج النقاب عن سلسلة جالكسي S23 التي طال انتظارها أول أمس من خلال حدث مهيب في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

بالتأكيد طراز جالكسي S23 ألترا يتصدر هواتف السلسلة والذي يتمتع ببعض المواصفات والميزات التي لن تجدها في أي هاتف أندرويد أخر.

إحدى أهم ميزات هذا الهاتف هي ميزة قلم S-Pen الرقمي والذي يأتي مُرفقاً مع الهاتف. كما ويحتوي الهاتف على فتحة صومعة للاحتفاظ بالقلم أثناء عدم استخدامه.

على الرغم من أن تقنية القلم الرقمي لسامسونج لم تتحسن كثيراً أو جاءت بأي تغييرات ملموسة عن العام الماضي، ولكنه لا يزال أكثر من كافياً للاستخدام الروتيني والكتابة على الشاشة بشكل مريح وأكثر اتساقاً.

الأهم من ذلك أن سامسونج تتيح لك القدرة على شراء قلم S-Pen بشكل منفصل بتكلفة 49.99$ دولار أمريكي ويمكنك اختيار اللون المُفضل لك بحيث يكون اللون متناسق مع نفس لون هاتفك. يتوفر القلم بنفس الألوان المتاحة لهاتف جالكسي S23 ألترا والتي تشتمل على اللون الأخضر والكريمي واللافندر والأسود الفانتوم.

يُمكن شراء قلم S-Pen بشكل منفصل

قلم S-Pen المُرفق مع هاتف جالكسي S23 ألترا هو نفس القلم الذي تم شحنه مع هاتف جالكسي S22 ألترا دون أي اختلاف ملموس. قد يعتقد البعض أنه كان من الأفضل لو حصل القلم على أي ترقية تكنولوجية في قدراته الفنية ولكن دعونا نتذكر أن الشركة الكورية منحتنا ميزة استثنائية العام الماضي وهي القدرة على دمج القلم بهاتف جالكسي S22 ألترا.

كانت قد قدمت سامسونج قلم S-Pen مع هاتف جالكسي S21 ألترا في عام 2021، ولكن حينها لم يكن يحتوي الهاتف الرائد على صومعة للاحتفاظ بالقلم، مما يضطر المستخدم على شراء حافظة (جراب) مُخصصة للاحتفاظ بالقلم.

ولكن مع طراز جالكسي S22 ألترا أصبح من السهل دمج القلم مع الهاتف وبهذا الشكل يستكمل طراز ألترا الإرث الذي خلفته سلسلة جالكسي Note.

قلم S-Pen يوفر زمن انتقال منخفض للغاية يبلغ 2.8 مللي ثانية لمنح المستخدم تجربة حقيقة متشابهة إلى حد كبير مع تجربة القلم العادي. يبلغ حجم طرف القلم 0.7 ملم ويدعم 4096 مستوى ضغط لتوفير تجربة رسم أو كتابة سلسلة تماماً على الشاشة كما لو أنك تكتب أو ترسم على ورقة.

الأفضل من ذلك أنه يمكنك تحويل قلم S-Pen لجهاز تحكم عن بُعد على كل من جالكسي S22 ألترا وجالكسي S23 ألترا. على سبيل المثال يمكنك التحكم في مصراع الكاميرا بواسطته أو التبديل بين كاميرات الهاتف أو إيقاف تشغيلها مؤقتاً والعديد من الوظائف الأخرى.

هذا وبالإضافة إلى ميزة Air Command والتي تُعرف باللغة العربية باسم “الأوامر الهوائية” والتي تتيح لك عرض الرسائل والاستفادة من ميزة التحديد الذكي وحتى دون لمس الشاشة.

باختصار شديد قلم S-Pen بمثابة مُلحق إضافي رائع لهاتف جالكسي S23 ألترا ومن الضروري أن يساهم بشكل كبير في تحسين تعدد المهام ومنح المستخدمين تجربة أكثر احترافية أثناء التعامل مع الهاتف. وفي حالة تلف القلم المُرفق مع الهاتف، لا يزال بإمكانك شراء القلم مُفرداً بسعر 49.99$ واختيار لونه بحيث يكون بنفس لون هاتفك.