هواتف سامسونج التالية ستحصل على تحديث One UI 5.1

استضافت سامسونج حدث Galaxy Unpcaked في الأول من فبراير الماضي وخلاله أعلنت الشركة عنسلسلة جالكسي S23. سيتم شحن هواتف السلسلة الجديدة بتحديث One UI 5.1 المستند إلى نظام أندرويد 13.

ومن المتوقع أن تطرح سامسونج التحديث لهواتف جالكسي القديمة بعد أسابيع قليلة من وصول سلسلة جالكسي S23. ولكن مؤخراً، كشفت الشركة الكورية بطريقة غير مباشرة عن الهواتف المؤهلة للحصول على هذا التحديث.

طرحت سامسونج مؤخراً تحديث جديد لسلسلة ساعاتها الذكية جالكسي وتش 5 – Galaxy Watch 5 وقد أضافت الشركة ميزة جديدة من أجل التكبير أو التصغير على تطبيق Camera Controller وهي الميزة التي كانت قد أعلنت عنها سامسونج منذ فترة قريبة.

ولكن المثير للدهشة أن سجل التغيير الخاص بالتحديث يؤكد على أن الميزة الجديدة لن تكون متاحة إلا على هواتف جالكسي التي تعمل بواجهة One UI 5.1 أو الأحدث منها.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد أكدت سامسونج أن الطُرز الرائدة التي ستحصل على هذه الميزة هي مجموعة هواتف سلسلة جالكسي S20 أو الأحدث منها أو هاتف جالكسي زد فليب الجيل الأول والهواتف القابلة للطي الأحدث منه.

هذا يعني أن كل من هواتف جالكسي S20 والسلاسل التي تم إطلاقها بعدها ستحصل على وظيفة التكبير والتصغير على تطبيق Camera Controller.

سيشتمل التحديث على سلسلة جالكسي S20 وجالكسي S21 وجالكسي S22 وسلسلة جالكسي نوت 20 وهاتف جالكسي S21 FE وجالكسي زد فليب وجالكسي زد فليب 2 وجالكسي زد فليب 3 وجالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فولد 3 وجالكسي زد فولد 2.

للأسف لا نعرف ما هو الجدول الزمني المتوقع من أجل وصول تحديث One UI 5.1 الجديد إلى جميع هواتف السلاسل السابق ذكرها. بطبيعة الحال، من المتوقع أن تصل سلسلة جالكسي S23 إلى أرفف المتاجر يوم 17 فبراير، وبالتالي ستبدأ سامسونج في طرح التحديث على الهواتف القديمة في أواخر نفس الشهر.

سيصل تحديث One UI 5.1 إلى بعض الأجهزة اللوحية أيضاً

التحديث لن يكون مقتصراً على هواتف جالكسي الرئيسية فحسب، بل من المتوقع أن يشق طريقه إلى عدد كبير من أجهزة جالكسي اللوحية أيضاً.

كانت هناك بعض الشائعات التي تفيد بأن سامسونج تختبر حالياً تحديث One UI 5.1 على هواتف سلسلة جالكسي S20 وهذه إشارة جيدة على أن هواتف جالكسي S20 ستكون من بين هواتف سامسونج الأولى التي ستحصل على التحديث الجديد.

ومع ذلك، بحسب ما اعتدنا على رؤيته من الشركة الكورية، فمن الضروري أن تبدأ سامسونج في طرح التحديث أولاً على هواتف سلسلة جالكسي S22 وهواتف الجيل الرابع القابلة للطي.

لاحظ أيضاً أن تحديث One UI 5.1 لن يكون مقتصراً على هواتف الفئة الرائدة فحسب، بل سيشتمل أيضاً على جميع هواتف سامسونج للفئة المتوسطة من تشكيلة جالكسي A وجالكسي M ولكن قد نضطر على الانتظار عدة أشهر قبل وصول التحديث إلى هذه الهواتف.

جدير بالذكر أن One UI 5.1 هو مُجرد تحديث فرعي مستند إلى تحديث One UI 5.0 الأساسي، ومع ذلك نتوقع أن يتضمن بعض الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام.