تعاون بين سامسونج وأدوبي يثمر عن توفير حلول فعالة للتعامل مع صور RAW

دخلت سامسونج في تعاون وثيق مع شركة أدوبي – Adobe من أجل استخدام برنامج Lightroom بشكل حصري على هواتف جالكسي S23 من أجل التعامل مع صور بتنسيق RAW.

من المتوقع أن تثمر هذه الشراكة عن توفير سُبل مثالية لهواة التصوير الفوتوغرافي والمحترفين المالكين لأجهزة جالكسي S23 في المستقبل القريب.

نحن في الغالب نقوم بالتقاط الصور بتنسيق JPEG على هواتفنا الذكية نظراً لكونه تنسيق مناسب من أجل الاحتفاظ بالصور في تطبيق المعرض ومشاركتها على مواقع التواصل مع الأخرين.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالمحترفين فهم غالباً ما يفضلون التعامل مع تنسيق RAW وهذا التنسيق هو من تطوير شركة Adobe في الأساس في عام 2006 والذي يضمن توفير جودة أعلى للتفاصيل ومساعدة المُحررين على التحكم الأفضل في معايير الصورة بما في ذلك نسب التعرض وتوازن الألوان وحدة الإضاءة ومستوى التشبع والعديد من المعايير الأخرى.

ولكن بشكل افتراضي تلتقط الهواتف الذكية جميع الصور بتنسيق JPEG نظراً لأنه من الصعب التعامل مع تنسيق RAW ومعظم تطبيقات المعرض وتطبيقات التحرير والتعديل على الصور تواجه مشكلات عدة أثناء العمل على صور بتنسيق RAW مما يجعل من الصعب على المستخدمين الذين يفضلون التصوير بهذا التنسيق إيجاد الوسيلة المناسبة التي تتيح لهم إمكانية التعامل معها بشكل احترافي.

ولهذا السبب تحديداً دخلت سامسونج في شراكة مع شركة أدوبي من أجل دمج تطبيق Lightroom في سلسلة جالكسي S23 للقدرة على فتح الصور مباشرة من خلال التطبيق بعد التقاطها بواسطة تطبيق ExpertRAW.

ولكن الجدير بذكره أن هواتف جالكسي S23 لن تأتي مع تطبيق Lightroom بشكل مُسبق ولكن بمجرد البدء في استخدام تطبيق Expert RAW ستحصل على إشعار يحثك على تثبيت تطبيق Lightroom وبهذا الشكل سيكون هذا هو التطبيق الأساسي لفتح الصور وتحريرها بشكل افتراضي.

بحسب التقرير الصادر من إحدى المواقع التقنية الكورية نقلاً عن موقع CNET فإن تطبيق Lightroom سيكون متاح بشكل مجاني للاستخدام الأساسي، بينما سيبلغ قيمة الاشتراك في الإصدار المميز 10$ دولار أمريكي شهرياً والذي يتوافر فيه جميع الميزات الاحترافية بما في ذلك القدرة على مزامنة المعلومات مع أجهزة الكمبيوتر.

أما بالنسبة لهواتف جالكسي S23 فسوف تمنح جميع المستخدمين شهرين مجانيين لتطبيق Lightroom والاستفادة من جميع ميزاته الأساسية والاحترافية على حد سواء.