كيفية تشغيل شات الذكاء الاصطناعي ChatGPT على الايفون؟

شات الذكاء الاصطناعي ChatGPT من الأشياء التي أثير حولها الكثير من الأحاديث خلال الأشهر الأخيرة، وكان تجربته محدوداً فقط على بعض المستخدمين في دول معينة، والآن بات من الممكن استخدامه على الايفون بالطريقة التي سنوضحها في هذا المقال.

ما هو شات ChatGPT ؟

هي أداة قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للإجابة عن كافة الأسئلة التي تحول بخاطرك وتنفيذ ما تريده من أوامر بشكل يحاكي المحادثة البشرية.

يمكنك أن تسأل ChatGPT عن أي شيء وسوف يجيبك إجابات أصلية وصحيحة بنسبة كبيرة بأسلوب يشبه المحادثات البشرية العادية وتلك هي الميزة الجوهرية فيه.

لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يمكنه أيضاً القيام بالعديد من المهام الأخرى المتنوعة مثل إنشاء المقالات وتأليف الموسيقى والشعر والأغاني وكتابة برامج الحاسوب وغيرها الكثير من الاستخدامات.

تم تصميم الشات كذلك بحيث يتم حظر الإجابات الضارة، فلا تتوقع أن يجيبك عن أسئلة من شأنها أن تضر بك أو بالآخرين، لن تجد مثلاً إجابات عن آلية صنع القنبلة أو كيفية إيذاء النفس بأي طريقة.

شات الذكاء الاصطناعي ChatGPT تم إنشاؤه وتطويره بواسطة شركة OpenAI الأمريكية المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، وهي شركة يقف ورائها العديد من المستثمرين الكبار في المجال التقني أبرزهم شركة مايكروسوفت والتي ضخت استثمارات في الشركة فاقت الـ 11 مليار دولار أمريكي حتى الآن.

شات الذكاء الاصطناعي ChatGPT على الايفون

إن كنت لم تستخدم شات ChatGPT حتى الآن فسوف تمنحك مايكروسوفت الفرصة، لأنها قامت بدمجه داخل تطبيق البحث الخاص بها بينج Bing على الايفون والايباد.

محرك بحث بينج Bing من مايكروسوفت لا يمتلك شعبية كبيرة مع المنافسة الضخمة مع محرك بحث جوجل، لذا من أجل إعطائه أفضلية أكثر، قامت بدمج شات ChatGPT في تطبيق بينج وبات متاحاً للجميع استخدامه.

كل ما عليك هو تحميل تطبيق مايكروسوفت بينج Bing على الايفون والايباد، ثم تجربة شات الذكاء الاصطناعي ChatGPT المدمج به الآن بجانب البحث التقليدي. يمكن أيضاً تجربة متصفح مايكروسوفت Edge للتمتع بنفس المزايا للشات.

الشات حالياً متاح بشكل محدود وسوف يتوفر بشكل كامل لجميع المستخدمين بشكل تدريجي على مدار الأيام القليلة المقبلة.