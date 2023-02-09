تطبيق Samsung Pass لم يعد حصرياً لهواتف جالكسي

طرحت سامسونج تطبيق إدارة كلمات المرور الخاص بها على أنظمة ويندوز بالتزامن مع الإعلان عن أجهزة جالكسي بوك 3 – Galaxy Book 3.

الآن يُمكن للمستخدمين تحميل تطبيق Samsung Pass عبر متجر مايكروسوفت الرسمي على الأجهزة المتوافقة. من متطلبات التطبيق الرسمية ضرورة توفير نظام ويندوز 10 إصدار 1903 أو أحدث منه أو نظام ويندوز 11. أيضاً لابد من احتواء الكمبيوتر على شريحة أمان TPM 2.0 ودعم خدمة المصادقة البيومترية من مايكروسوفت Windows Hello.

تتيح لك خدمة المصادقة البيومترية Windows Hello القدرة على تسجيل الدخول إلى ويندوز عن طريق قزحية العين أو بصمة الإصبع أو مسح الوجه جنباً إلى جنب مع رقم التعريف الشخصي للحساب.

يبدو أن إصدار تطبيق Samsung Pass المتوافق على ويندوز قادر على مزامنة معلومات تسجيل الدخول التي يتم الاحتفاظ بها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي مع أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على نفس التطبيق.

هذه الطريقة سيتكون ميزة رائعة لمزامنة معلومات تسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب دون الحاجة إلى إعادة تسجيل بيانات الدخول على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يُمكنك ببساطة حفظ بيانات تسجيل الدخول على جهاز واحد فقط ومزامنة هذه البيانات على جميع أجهزتك الأخرى التي تحتوي على نفس التطبيق المرتبط بنفس حسابك الشخصي.

ولكن بالرغم من ذلك يجب أن نتوقع بعض الاستثناءات إذ من الممكن ألا يتوافر للتطبيق بيئة العمل المثالية على بعض أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز حتى وإن كان الكمبيوتر يفي بجميع المتطلبات اللازمة لتشغيل التطبيق.

طرح تطبيق Samsung Bass على إصدارات ويندوز

خلال السنوات الماضية حاولت سامسونج تعزيز تعاونها بشكل كبير مع شركة مايكروسوفت من أجل منح مستخدمي أجهزة جالكسي تجربة استخدام أكثر راحة وأكثر احترافية. هذا التعاون أثمر عن مساعدة مالكي أجهزة جالكسي الاستفادة بشكل أكبر من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والتي تعمل بنظام ويندوز من خلال بيئة عمل متصلة ومترابطة بشكل وثيق.

سامسونج طرحت سابقاً العديد من إصدارات تطبيقاتها المتوافقة على أنظمة ويندوز بما في ذلك Bixby و Gallery و SmartThings و S Note والآن ينضم Samsung Pass إلى قائمة التطبيقات المدعومة لسد الفجوة بين أجهزة جالكسي وأجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز.