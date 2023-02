كيف يمكن لفصيلة دمك أن تتنبأ بخطر السكتة الدماغية

الولايات المتحدة – يمكن أن يحدد الدم الكثير عن حالتنا الصحية. والآن، كشف العلماء أن المادة الحمراء قد تتنبأ أيضا بخطر الإصابة بحالة مميتة.

ووجد الباحثون في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين.

وأظهر البحث أيضا أن مجموعات الدم B وAB لها تأثير ضئيل أو معدوم على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. في حين أن الشباب من فصيلة الدم O هم أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 12%.

ووجد تحليل بيانات 7000 مريض بسكتة دماغية وما يقارب 600 ألف شخص من الأصحاء من دراسات مختلفة، صلة قوية بين فصيلة الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة.

والسكتة الدماغية هي نوبة دماغية تهدد الحياة، وتحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ.

وقال طبيب الأعصاب ستيفن كيتنر، من جامعة ماريلاند وكبير مؤلفي الدراسة: “ما زلنا لا نعرف لماذا قد تنطوي فصيلة الدم A على مخاطر أكبر. لكن من المحتمل أن يكون له علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى، وجميعها تلعب دورا في تكوين جلطات الدم”.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الذين لديهم فصيلة الدم A لديهم مخاطر أعلى قليلا للإصابة بجلطات دموية في الساقين، المعروفة باسم تجلط الأوردة العميقة.

ووجدت دراسة أخرى أن الذين لديهم فصيلة دم AB كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والوفاة منه.

ما هي أعراض السكتة الدماغية؟

يمكن التحقق من أعراض السكتة الدماغية باستخدام تسلسل FAST، حيث تشير الأحرف إلى: الوجه (F) والذراعين (A) والكلام (S) والوقت (T).

– الوجه (F): قد يتدلى الوجه من جانب واحد، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو قد يتهدل فمه أو عينه.

– الذراعان (A): قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه وإبقائهما مرفوعتين بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.

– الكلام (S): قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه، أو قد لا يتمكن من التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا، وقد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم.

– الوقت (T): وهذا يعني أنه ربما حان الوقت للاتصال بالطوارئ على الفور إذا لاحظت أيا من هذه العلامات أو الأعراض.

كما تشمل الأعراض الأخرى للسكتة الدماغية:

– ضعف مفاجئ أو تنميل في جانب واحد من الجسم

– صعوبة في إيجاد الكلمات

– عدم وضوح الرؤية المفاجئ أو فقدان البصر

– ارتباك مفاجئ أو دوار أو عدم ثبات

– صداع مفاجئ وشديد

– صعوبة فهم ما يقوله الآخرون

– صعوبة في البلع

وفي حالة حدوث أي من هذه الأعراض لمدة تقل عن بضع ساعات، فقد تكون مصابا بنوبة إقفارية عابرة (TIA).

وتشير هذه النوبة، التي تُعرف أحيانا باسم “السكتة الدماغية الصغيرة”، إلى وجود مشكلة في إمداد الدماغ بالدم.

ومن المهم الاتصال بالطبيب العام أو المستشفى المحلي إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في المستقبل القريب.

المصدر: ذي صن

Shares

The post كيف يمكن لفصيلة دمك أن تتنبأ بخطر السكتة الدماغية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا