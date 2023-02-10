ما لا تعرفه عن هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس

بالتأكيد ناقشنا هنا الكثير من الأشياء حول هواتف ايفون 14 و ايفون 14 بلس وما تتمتع به من مزايا، لكن ربما هناك أمور ومزايا أخرى خفية قد لا تعلمها كشف عنها ريتشارد دينه مدير قسم تصميم هواتف الايفون في حديث صحفي أخير.

الحديث الصحفي كشف عن مزايا أخرى في تصميم هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس الداخلي بعيداً عن المزايا البرمجية والمواصفات الفنية التي ربما يعرفها الجميع وعلى دراية بها.

تصميم أفضل .. إصلاح أسهل

هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس تم تصميمها لتأتي بلوحة زجاجية خلفية قابلة للإزالة لتسهيل عمليات الإصلاح، مما يجعل تلك الإصدارات من الايفون هي الأولى التي يمكن فتحها من الجانبين الأمامي والخلفي منذ هاتف ايفون 4s الذي تم إطلاقه قبل أكثر من عقد من الزمن.

هذا التغيير في التصميم لا يشمل إصدارات ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس، والتي لا تزال من الممكن فتحها فقط من الجانب الأمامي.

تصميم هواتف ايفون 14/بلس له إطار من الألومنيوم “يساعد على تبديد المزيد من الحرارة عبر السطح بأكمله بشكل أكثر اتساقًا” ، كما يعطي القدرة إلى الوصول إلى اللوحة الرئيسية في الجهاز من أي من جانبيه الأمامي أو الخلفي ما يؤدي إلى “تحسين وتسهيل عمليات الإصلاح” التي يمكن إجراؤها للجهاز بحسب ما ذكر ريتشارد دينه مدير قسم تصميم هواتف الايفون.

الأمر صحيح!

هذا الأمر الذي جاء مؤخراً على لسان أحد كبار مسؤولي ابل تم ذكره العام الماضي من قِبل مؤسسة iFixit المتخصصة في مجال إصلاح الهواتف الذكية.

جاء في تقرير مؤسسة iFixit أن هاتف ايفون 14 يأتي بتصميم داخلي جديد جذرياً لم يحدث منذ هاتف ايفون X، وأن ذلك التصميم يجعل من السهل للغاية إصلاحه.

إذا كنت تنوي شراء هواتف ايفون 14 أو ايفون 14 بلس فتلك أسباب أخرى قد تدفعك للشراء وهو أنه سهل الإصلاح في حال – لا قدر الله – تعرض الجهاز لأي ضرر يستدعي تدخلاً.

جدير بالذكر أن ضمان الايفون يكون سارياً لمدة عام ويشمل فقط إصلاح عيوب الصناعة مجاناً، أما الأضرار والتلفيات التي يتسبب بها المستخدم فلا تكون مشمولة في الضمان ويتعين على المستخدم تحمل تكلفة الإصلاح بنفسه.