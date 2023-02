أفضل زيت لقلي الطعام

روسيا – أكد الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي إن زيت عباد الشمس هو أفضل الزيوت لقلي الطعام.

وأشار الخبير في برنامج تلفزيوني، إلى أنه يجب اختيار الزيت المحتوي على حمض الأولييك. مثل هذا الزيت يخفض مستوى ضغط الدم ويؤثر إيجابيا في عمل الدماغ ويحمي من ظهور التجاعيد المبكرة.

ووفقا له، من الضروري وجود حمض الأولييك في النظام الغذائي وخاصة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة ويبذلون مجهودا بدنيا شاقا.

وقال: “يمكن أن يحتوي زيت عباد الشمس على أقل من 28 بالمئة من حمض الأولييك، ويمكن أن يحتوي على أكثر من 75 بالمئة”.

وأكد أن زيت عباد الشمس المحتوي على نسبة عالية من حمض الأولييك له طعم محايد ولونه أصفر فاتح ولا يحتوي على دهون متحولة لذلك “يمكن قلي الطعام باستخدام هذا الزيت المكرر”.

المصدر: فيستي. رو

