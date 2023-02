دراسة جديدة: مشروب شائع يقلل من تكوّن جلطات الدم وخطر السكتات الدماغية!

إنجلترا – أظهرت دراسة جديدة أن تناول مشروب ساخن يمكن أن يساعد على تجنب ظروف صحية قد تهدد الحياة.

ولاحظ الباحثون، في الدراسة التي نشرت في مجلة Biomedicine and Pharmacotherapy، فوائد مركب نبات الشاي.

يُعرف باسم السيستاتين، وقد ثبت أن مركب نبات الشاي يعزز “النشاط المضاد للتخثر”. ويساعد السيستاتين على ترقيق الدم عن طريق حث الأوعية الدموية على الاسترخاء ومنع الصفائح الدموية من الالتصاق بعضها ببعض.

وقال الدكتور جيل جنكينز: “الشاي معروف بخصائصه الصحية للقلب، بما في ذلك خفض ضغط الدم وتأثيراته المضادة للأكسدة”.

ويمكن أن تعزى هذه الفوائد الصحية إلى مادة البوليفينول الموجودة في الشاي، مثل الفلافونويد.

وأضاف جينكينز: “كشف هذا البحث الجديد الآن عن ميزة أخرى، مع وجود مركب طبيعي في الشاي يساعد على حماية القلب والدماغ عن طريق تقليل التجلط”.

وأوضح الطبيب: “هذا يضيف إلى الأدلة التي تبين أن من يشربون الشاي بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الإصابة بالسكتات الدماغية”.

وأشار جينكينز إلى دراسة بحثية أخرى أثبتت مدى فائدة شرب الشاي لصحة الناس.

وبناء على دراسة استقصائية أجريت على “ما يقرب من نصف مليون بريطاني بالغ”، كشفت النتائج أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي يوميا يعد أمرا مثاليا. وذلك لأن تناول ثلاثة أكواب يوميا كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%.

كما سلطت مراجعة شاملة من قبل الدكتور تيم بوند والدكتور جيل جينكينز والدكتورة إيما ديربيشاير الضوء على فوائد صحة القلب والدماغ عند شرب الشاي بشكل منتظم.

وأبرزت المراجعة أن شرب الشاي مرتبط بتحسين وظائف الأوعية الدموية والبطانة، ما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

علاوة على ذلك، ارتبط شرب الشاي بتحسين الانتباه والسرعة الحركية.

كما أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بسبب تأثيرات الاسترخاء لـ L-theanine وتحسين الدورة الدموية في الدماغ.

وقالت أخصائية التغذية الدكتورة كاري روكستون: “هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها لتحسين صحة قلبنا. لكن شرب بضعة أكواب من الشاي كل يوم هو بالتأكيد أحد أسهل الخيارات وأكثرها متعة”.

وأضافت روكستون: “من المعروف جيدا فوائد الشاي على صحة الأوعية الدموية، والتحكم في ضغط الدم، ومكافحة الأكسدة والالتهابات التي تضر بخلايا الجسم. لا يهم ما إذا كنت تفضل الشاي الأسود (العادي) أو الشاي الأخضر لأن كلاهما يأتي من نفس النبات ويوفر مستويات عالية من مادة البوليفينول”.

وقالت إن مادة البوليفينول هي “المركبات النباتية النشطة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية”.

ويقترح البحث أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من احتمالية حدوث جلطة دموية، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.

وتسلط NHS البريطانية الضوء على العلامات التحذيرية لجلطة دموية، مثل:

– خفقان أو تشنج، ألم وتورم واحمرار ودفء في الساق أو الذراع.

– ضيق التنفس المفاجئ، ألم حاد في الصدر (قد يكون أسوأ عند الشهيق) وسعال أو سعال مصحوب بدم.

المصدر: إكسبريس

