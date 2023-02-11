رصد هاتف جالكسي A54 على الإنترنت يكشف ببعض مواصفاته الرئيسية!

بعد هواتف جالكسي S23 الرائدة، سامسونج تعتزم الإعلان عن مجموعة من هواتف جالكسي A متوسطة المدى خلال الأسابيع القادمة، ومن بينها هاتف جالكسي A54 5G الذي يعد خليفة لواحداً من أفضل وأشهر هواتف الفئة المتوسطة على الإطلاق.

بعض التسريبات التي حصلنا عليها مؤخراً تشير إلى أن هاتف جالكسي A54 5G سيكون أفضل وأعلى طراز في سلسلة هواتف سامسونج للفئة المتوسطة هذا العام وذلك بسبب تراجع الشركة عن فكرة إطلاق هاتف جالكسي A74 نتيجة الإقبال الضعيف على هاتف جالكسي A73 العام الماضي.

هذا يعني أن هاتف جالكسي A54 5G سيأتي في المرتبة التالية خلف طراز جالكسي S23 الأساسي مباشرةً، على الأقل حتى أن نعرف ما هو مصير هاتف جالكسي S22 FE.

خلال الأشهر القليلة الماضية تم تسريب بعض العروض لهاتف جالكسي A54 5G على الإنترنت والآن تم رصد الهاتف على موقع منظمة الاتصالات الفيدرالية FCC وقد كشفت قائمة الهاتف على الموقع عن بعض مواصفاته الرئيسية.

رصد هاتف جالكسي A54 5G على موقع FCC

اعتمدت لجنة FCC هاتف جالكسي A54 5G برقم إصدار SM-A546E من أجل النسخة العالمية بينما تحمل النسخة الأمريكية رقم إصدار SM-A546U.

تؤكد قائمة الهاتف أنه سيأتي داعماً لشرائح SIM المزدوجة – كالعادة – وبطارية برقم طراز EB-BA546BY بسعة 4905 مللي أمبير في الساعة والتي سيتم تسويقها على هيئة سعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير.

تشير وثائق الهاتف إلى دعمه لتقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات وعلى الأرجح سيأتي الهاتف بدون شاحن مُرفق في علبة الشراء – تماماً كما كان هو نفس الحال مع هاتف جالكسي A53 5G العام الماضي.

على الرغم من أن سرعة الشحن التي تبلغ 25 وات بطيئة جداً عند مقارنتها مع سرعات الشحن الخيالية التي توفرها هواتف الشركات الصينية، ولكنها لا تزال كافية لشحن هاتف جالكسي A54 5G بدورة كاملة خلال فترة زمنية مناسبة قد لا تتعدى ساعتين على أقصى تقدير.

الجدير بذكره أن حتى هاتف جالكسي S23 الطراز الأساسي يدعم نفس السرعة بالضبط، 25 وات. في حين أن كل من جالكسي S23 بلس وجالكسي S23 ألترا يدعمان الشحن السلكي بسرعة 45 وات وهذه هي أعلى سرعة شحن توصلت لها سامسونج حتى الآن.

هذا لا يعني أن سامسونج ليست قادرة على تطوير حلول شحن فائقة السرعة بقدرة 100 وات أو أعلى من ذلك، ولكن الفكرة أن سامسونج تريد أن تلعب في المضمون كي تضمن حماية بطاريات هواتفها الذكية لأطول فترة زنية ممكنة وعدم المخاطرة بأعمارها الافتراضية.

سيأتي هاتف جالكسي A54 5G داعماً لتقنية شبكات الجيل الخامس 5G واتصال WiFi 6 والاتصال قريب المدى NFC وبلوتوث 5.3.

أما على صعيد مستوى الأداء فمن المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بواسطة معالج Exynos 1380 SoC وذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 6 جيجابايت رام.

الجانب الخلفي من الهاتف سيمتاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو ثانوية. لن يكون هناك عدسة لاستشعار العمق على الهاتف إذ قررت سامسونج التخلص من العدسة الرابعة على جميع هواتفها المتوسطة هذا العام من أجل تقليل تكاليف التصنيع.

هذا هو كل ما لدينا حتى الآن عن هاتف الفئة المتوسطة المميز لعملاق التكنولوجيا الكوري، ولكن نتوقع أن نحصل على مزيداً من التسريبات حوله بمجرد وصول سلسلة جالكسي S23 إلى أيدي المستخدمين يوم 17 فبراير القادم.