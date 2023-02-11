تسريب عروض ومواصفات هواتف Poco X5 توحي ببعض التغييرات الملموسة!

التسريبات المُبكرة تشير إلى أن العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي الصينية بصدد الإعلان عن هاتفان من أحدث الهواتف الذكية متوسطة المدى التي تستهدف هواة الألعاب والتصميمات الاحترافية.

أولاً تم رصد هاتف Poco X5 على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC فضلاً عن هاتف Poco F5 Pro وكلاهما من المتوقع ظهورهما خلال الأيام القليلة القادمة – هذا إذا كانت التسريبات صحيحة.

ولكن سيتم إطلاق الهاتفين بأسماء مختلفة في الأسواق العالمية مثل Poco X5 Pro و Poco X5. ومؤخراً بفضل تغريدة Snoopytech على موقع تويتر تعرفنا على بعض مواصفات وعروض الهاتفين.

سيأتي هاتف Poco X5 باللون الأخضر والرمادي وتصميم مماثل لنفس تصميم هاتف Redmi Note 12 5G مع اختلاف وحيد ملحوظ في شعار الشركة ويُقال أن الهاتف الجديد سيكون عبارة عن نسخة مُعدلة مُعاد تصميمها من هاتف Note 12.

أما بالنسبة لهاتف Poco X5 Pro فهو عبارة عن نسخة مُعاد تصميمها من الهاتف الأصلي Redmi Note 12 Pro 5G ولكن الاختلاف الوحيد الملحوظ يظهر أيضاً في اللمسة النهائية لشركة أوبو.

على الرغم من أن مصدر هذه العروض لم يذكر أي تفاصيل حول مواصفات الهاتفين ولكن بفضل بعض المُسربين الأخرين والمواصفات التي جاءت بها الهواتف الأصلية يمكننا توقع كيف ستبدو الأمور على كلا الهاتفين.

في البداية سيأتي هاتف Poco X5 Pro بشاشة AMOLED قياس 6.67 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 120Hz ومحمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 5.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 778G SoC وبالتأكيد سيكون هناك العديد من خيارات التخزين. يُقال أن الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات وقد يتم تصنيف الهاتف بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

سيحتوي هاتف Poco X5 Pro على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. في حين أن الجانب الأمامي سيشتمل على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل من أجل صور السيلفي والمكالمات المرئية.

بعد ذلك سيأتي هاتف Poco X5 بشاشة AMOLED قياس 6.67 إنش أيضاً وبنفس دقة العرض ومعدل التحديث ولكن سيحتوي الهاتف بداخل أمعائه على معالج Snapdragon 695 SoC وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت.

ستكون كاميرا الهاتف الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مقترنة بعدسة واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بينما سيحتوي الجانب الأمامي على كاميرا بدقة 13 ميجابكسل وسيتم تصنيف الهاتف بمعيار IP54.

على الرغم من أننا لا نعلم متى سيتم الإعلان عن الهاتفين بشكل رسمي ولكن مع ازدياد وتيرة التسريبات خلال الأيام القليلة الماضية فمن المتوقع أن يكون خلال وقت قريب جداً.