طبيب يكشف عن أفضل طريقة لعلاج غصة القلب!

إنجلترا – زعم أحد الأطباء أن كسر قلبك لا يؤذي عاطفيا فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضا “ألما جسديا”.

وقال تشون تانغ، الطبيب العام البالغ من العمر 47 عاما، من ليثام، لانكشاير، إن كسرة القلب يمكن أن “تظهر بعدة طرق”. وهذا يشمل الصداع وفقدان الشهية والأرق والخمول وآلام العضلات والمفاصل.

وينتج الجسم هرمون الأدرينالين، كاستجابة مباشرة للحزن، ما يؤدي إلى استجابة القتال أو الهروب وقمع الشهية.

ويمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى ظهور أعراض مثل الصداع الناتج عن توتر العضلات والأرق.

ويقترح الدكتور تانغ، المدير الطبي لمزود الرعاية الصحية الخاص Pall Mall Medical، الابتعاد عن الراحة في تناول الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة.

وقال تانغ إن اختيار الفاكهة والخضروات والأسماك الطازجة لأنها يمكن أن “تعزز المزاج”.

وأشارت الأبحاث إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تحسن وظيفة القشرة الدماغية – جزء الدماغ الذي يعالج مشاعر السرور والرضا.

ووجدت دراسة أجريت على 80 ألف شخص أجراها باحثون في جامعة وارويك أنه كلما تناولوا المزيد من الفاكهة والخضروات، كانوا أكثر سعادة.

ويضيف تانغ: “تجنب الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة – فهي ستجعلك تشعر بالخمول والتعب”.

وتشمل الكربوهيدرات المكررة الخبز الأبيض وعجينة البيتزا والمعكرونة والمعجنات والدقيق الأبيض والأرز الأبيض والحلويات والعديد من حبوب الإفطار.

كما يقترح تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة – وهي نوع من الدهون غير المشبعة، مثل البرغر والبطاطا المقلية والوجبات السريعة الصينية.

وتقول جمعية الحمية البريطانية (BDA) إن عدم تناول ما يكفي من الطعام الذي يحتوي على حمض الفوليك، مثل الخضر الورقية والبقوليات، والسيلينيوم، مثل المأكولات البحرية والمكسرات البرازيلية، يمكن أن يساعدك على الشعور بالانتعاش.

على الرغم من أنها تدعي أيضا أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قد يكون لها فائدة.

وأضاف تانغ: “خذ وقتا لنفسك وتحدث إلى أصدقائك المقربين وعائلتك حول وضعك. من المهم مناقشة هذه المشاعر – ويفضل أن يكون ذلك مع خبير رعاية صحية. وفي بعض الأحيان، يمكن للأدوية أن تجعل الناس يمرون بأوقات عصيبة وأن تساعدهم على رؤية الضوء مرة أخرى. لا تضغط على الأشياء لأن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وإطالة الأعراض. إذا كنت تكافح حقا، فتحدث إلى صاحب العمل حول إجراء بعض التعديلات المعقولة على عملك للتأكد من أنك لست تحت ضغط كبير”.

