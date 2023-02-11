واتس اب – 3 مزايا مهمة تحت الاختبار الآن!

تطبيق واتس اب الآن يقوم باختبار ثلاث مزايا وسوف يتم إطلاقها خلال المستقبل القريب لجميع المستخدمين بعد مرور الفترة التجريبية لها، وسوف نستعرضها معاً في هذا المقال.

تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية

كثيراً ما تستقبل رسائل صوتية على حسابك على واتس اب، لكن أحياناً قد لا تكون قادراً على الاستماع إليها وفي نفس الوقت تود معرفة محتواها.

لأجل ذلك يعمل واتس اب حالياً على ميزة تحويل الرسائل الصوتية المسموعة إلى نصوص مكتوبة، وبذلك يمكن معرفة الرسالة دون الاستماع إليها بالضرورة.

تحويل الرسائل الصوتية إلى أخرى نصية ميزة تم الحديث عنها مراراً في وقت سابق، لكن لم يتم إطلاقها حتى الآن بشكل رسمي ولا زالت في الوضع التجريبي ويتوقع إطلاقها قريباً.

سوف تعتمد هذه الميزة على خاصية تحويل الكلام إلى نص الموجودة بالفعل في النظام، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو خوادم التطبيق من أجل المزيد من الخصوصية.

هذه الميزة موجودة بالفعل في تطبيق تيليجرام لكن يستفيد منها فقط المستخدمون المشتركون في خدمة تيليجرام بريميوم Telegram Premium المدفوعة.

التصوير بسهولة من واتس اب

التصوير من داخل تطبيق واتس اب لم يكن الخيار الأفضل، ويفضل الكثير من المستخدمين التصوير بتطبيق الكاميرا الخاص بالنظام عوضاً عن ذلك ثم إرسال الصور والفيديو لاحقاً عبر التطبيق.

الآن يختبر واتس اب تحسين واجهة الكاميرا داخل التطبيق من أجل تصوير الصور ومقاطع الفيديو بسهولة وكذلك إمكانية التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية أثناء تصوير نفس الفيديو.

جدولة المكالمات

هذه ميزة أخرى سوف تتوفر قريباً لتتيح إمكانية إجراء مكالمة في وقت وتاريخ محددين داخل مجموعة. سيتم تنبيه باقي أعضاء المجموعة بموعد المكالمة، وسوف تبدأ المكالمة تلقائياً عندما يحين موعدها.

جدير بالذكر أن التطبيق قام بإطلاق خمس مزايا جديدة في خاصية حالات واتس اب مؤخراً منها الحالات الصوتية والتفاعل مع الحالات ومعاينة الروابط وتحديد الجمهور وغيرها.

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