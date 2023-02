بعد مُضيها 5 أيّام تحت الأنقاض.. إنقاذ رضيعة عمرها 7 أشهر في هاتاي التركية

نجحت فرق إطفاء تركية في إنقاذ رضيع ذو 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال جنوبي البلاد.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إنّ فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهطاي.

وأشارت الرئاسة إلى أنّ الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

