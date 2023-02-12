شكاوى عديدة بعد التحديث الأخير لساعة جالكسي وتش 5

مؤخراً تم رصد العديد من التقارير التي تفيد بأن هناك مشكلة مستعصية تواجه مستخدمي ساعات جالكسي وتش 5 بعد تلقي التحديث الأخير وهذه المشكلة متمثلة في معاودة الساعة إلى وضع السكون تلقائياً عند محاولة إيقاظها.

وبحسب ما ورد في تقرير موقع 9To5Google فهناك العديد من المستخدمين الذين قاموا بتوثيق هذه المشكلة والتأكيد عليها على موقع بوابة Reddit والتي تفيد بأن الساعة تفشل في الاستيقاظ بعد رفعها.

ذكر التقرير أيضاً أن المشكلة ليست عامة ولم تؤثر على جميع المستخدمين ولكن بالرغم من ذلك فهي طالت عدد كبير جداً من مالكي الساعة.

حتى الآن سامسونج ملتزمة بالصمت التام تجاه المشكلة ولم تعقب بالنفي أو بالإثبات وهو ما زاد من سخط المستخدمين على Reddit.

ولكن من الممكن أن سامسونج لم تُعقب وقررت الالتزام بالصمت أثناء التحقق من المشكلة والعمل على حلها قبل أن تخاطب الجمهور بسببها أو كيفية التعامل معها ومتى سيتم إطلاق التحديث الخاص القادر على إصلاحها.

ولكن هذا الصمت المرير زاد من وتيرة قلق المستخدمين معبرون عن إحباطهم ورغباتهم في إصلاح المشكلة خلال أقرب وقت ممكن. وكانوا يتمنون لو قررت سامسونج الاعتراف بالمشكلة وطمأنة المستخدمين بأي شكل من الأشكال.

المشكلة لا تؤثر على ساعات جالكسي وتش 5 فحسب

على الرغم من أن التقارير التي ظهرت في البداية كانت مرتبطة بساعات جالكسي وتش 5 ولكن من الواضح أن المشكلة وجدت طريقها الخاص للوصول أيضاً إلى ساعات جالكسي وتش 4.

ولذلك ينصح العديد من المستخدمين بمراقبة حالة الساعة في حال تلقيت التحديث الأخير وقمت بتثبيته. تم تحديد المشكلة بشكل أساسي على كونها “بعد تنشيط إيماءة الرفع لإيقاظ الساعة وظهور الشاشة تعود الشاشة إلى وضع السكون فوراً بدلاً من أن تظل قيد النشاط لعدة ثوانِ كما هو الحال في وضعها الطبيعي“.

بعض التقارير الأخرى تشير إلى أن المشكلة تظهر وتختفي من تلقاء نفسها، بمعنى أن هناك بعض الحالات التي تظل فيها الشاشة قيد النشاط بشكل طبيعي، في حين أن هناك أوقات أخرى تعود فيها الشاشة إلى وضع الخمول على الفور. وللأسف لا أحد يعلم ما هو الدافع وراء هذه المشكلة.

لذا، من الواضح أنها ليست مشكلة دائمة أو تحدث طيلة الوقت، ولكن في نفس الوقت لا أحد يعلم ما هو السبب في حدوثها في بعض الأحيان. على الرغم من كونها مشكلة مُزعجة للغاية ولكن أبلغ بعض المستخدمين أنه سيتم إصلاح المشكلة خلال التحديث القادم.