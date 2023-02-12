تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – أبرز التطبيقات الجديدة عثرنا عليها في انتظار تجربتك!

في يوم الأحد من كل أسبوع نسعد بصحبتكم معنا في جولة سريعة نتعرف من خلالها على بعض التطبيقات الجديدة التي تم طرحها مؤخراً على متجر جوجل بلاي. لا نستطيع أن نضمن لكم أن تكون جميع اختياراتنا مثالية للجميع ولكن على الأقل سيكون هناك تطبيق أو عدة تطبيقات تحتوي على شيء أو عدة أشياء مفيدة لاستخداماتكم اليومية وحياتكم العملية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هواتفكم الأندرويد. وحتى لا نطيل عليكم بحشو المزيد من الكلمات في المقدمة هيا بنا نتعرف على قائمة التطبيقات التي اخترناها لكم هذا الأسبوع ونتمنى أن تنال إعجابكم.

Eye exercises

هل تعلم أن أغلب مشاكل العيون البشرية مثل الإجهاد أو الإرهاق أو الجفاف أو ضعف النظر من الممكن أن يتم علاجها بواسطة التمارين الرياضية؟ إذا لم تصدق كلامي هذا عليك استشارة طبيبك الخاص وسوف يؤكد لك صحة هذا الكلام. وبما أننا نستخدم هواتفها طيلة الوقت رغم شاشاتها الصغيرة والتي حتماً ولابد قد تتسبب في إرهاق عيوننا فمن الأفضل أن تعتمد على هذا التطبيق لإجراء مجموعة من التمارين الصحية بين الفنية والأخرى لتنشيط قزحية العين وراحتها.

لا تقلق مجموعة التمارين بسيطة وسريعة للغاية ولا تتطلب سوى دقائق معدودة على الرغم من أن نتائجها مفيدة للغاية لحماية العين ووقايتها من المخاطر والآلام الناتجة على التحديق طوال اليوم في الهاتف.

السعر : مجاني

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Easy Contacts Cleaner

هل امتلأ هاتفك الأندرويد بالعديد من جهات الاتصال المُكررة؟ لست وحدك؟ فبسبب عمليات الترقية من هاتفك إلى هاتف أو نقل شرائح SIM أو عمليات المزامنة الفاشة والأخطاء في استرداد الأسماء قد ينتج عنها فيضان هائل من أرقام جهات الاتصال المُكررة على الهاتف. ولذلك هذا التطبيق سيساعدك على تنظيف الهاتف من هذه الأرقام عن طريق فرز جميع جهات الاتصال المُكررة ودمجها سوياً كما ويمكنك الاعتماد عليه من أجل الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهات الاتصال.

الأفضل من ذلك أن التطبيق قادر على فرز دفتر الهاتف بعدة أشكال مختلفة منها الفرز القائم على الأسماء أو القائم على أرقام الهواتف أو حتى عناوين البريد الإلكتروني وذلك من أجل تسهيل عملية العثور على جهات الاتصال المُكررة وإزالتها أو دمجها.

السعر : مجاني

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OnTime – Meeting Alarm

سيساعدك هذا التطبيق على تذكر مواعيدك الهامة في الأوقات المناسبة بما يتماشى مع جدول أعمالك حيث يتيح لك القدرة على مزامنة التقويم الخاص بك مع التطبيق وتعيين تفضيلات مُخصصة وحينما يأتي موعد أي اجتماع أو حدث هام طبقاً لجدول أعمالك سوف يقوم بتنبيهك على الفور.

أيضاً يمكنك ضبط مواقيت محددة للمناسبات والأحداث الهامة ويتيح لك القدرة على اختيار التقويمات التي تريد دمجها بداخل التطبيق وقادر على التكيف مع جدول أعمالك ببراعة شديدة وبهذا الشكل لا داعي للقلق من تفويت أي اجتماع عمل أو حدث هام بالنسبة لك.

السعر : مجاني

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EnfsScanner – PDF Scanner

هذا التطبيق لمسح المستندات ضوئياً وتحويلها إلى ملفات PDF أو لمساعدتك على تحريرها والتعديل عليها مثل إعادة ترقيم الصفحات أو تنظيمها والكشف التلقائي عن الحروف بمساعدة تقنية OCR والكشف التلقائي عن الحواف وقدرات الاقتصاص الذكية والتحسين التلقائي للصور ويقدم نتائج عالية الجودة دائماً.

يُمكن لهذا التطبيق مسح أي نوع من المستندات أو الإيصالات أو الفواتير أو الملاحظات وهو سريع وسهل الاستخدام وعملي للغاية ومفيد جداً ويحتوي على قارئ لرموز الاستجابة السريعة QR Codes لتوليد رموز لأي نوعية من المعلومات والمستندات الهامة ويتيح القدرة على تأمين المستندات وحمايتها بكلمة مرور.

السعر : مجاني

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Auto Scroll Short Videos

لا أعلم إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي نجلب لكم فيها هذا التطبيق ولكنه وسيلة رائعة لعشاق منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي. من خلال هذا التطبيق يمكنك الانتقال بشكل تلقائي إلى مقطع الفيديو التالي دون أن تقوم بالتمرير يدوياً على الشاشة من أجل التبديل إلى الفيديو التالي.

فعلى سبيل المثال تقوم أغلب منصات التواصل الاجتماعي بعرض مقاطع الفيديو القصيرة في حلقة لا نهائية من التكرار ولهذا السبب يستمر الفيديو في إعادة تدوير نفسه مرارًا وتكرارًا وأحياناً تشعر لو كان هناك شيء يتيح لك القدرة على الانتقال إلى الفيديو التالي دون لمس الشاشة – ربما بسبب تناولك الطعام أو إذا كنت مشغول في فعل شيء أخر وهاتفك مُثبت أمامك على الطاولة – على كل حال هذا التطبيق سيجعلك في غنى عن النقر على الشاشة لأنه سيقوم بالانتقال إلى الفيديو التالي تلقائياً بمجرد انتهاء مدة الفيديو السابق. فإذا كنت تشعر أنه تطبيق ضروري فسارع بتجربته فهو مجاني تماماً.

السعر : مجاني

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Disable Touch Screen

تماماً كما يوحي اسم التطبيق فهو مُخصص فقط لتعطيل خاصية اللمس على شاشة هاتفك الأندرويد بشكل مؤقت ولكن من السهل القدرة على تعطيل التطبيق بنقرة زر واحدة من خلال الأيقونة العائمة على الشاشة. فعلى سبيل المثال إذا كنت تشاهد فيلم المُفضل أو مقطع فيديو هام على يوتيوب ولكن يستمر أطفالك في العبث بشاشة الهاتف وتشتيت ذهنك والخروج من الفيلم أو الفيديو فهذا التطبيق سيكون رفيقك المفضل.

أيضاً أحياناً بعض التطبيقات تعرض إعلانات منبثقة بمجرد النقر عليها عن طريق الخطأ وخاصة تطبيقات الوسائط ومشغلات الفيديو. وبالتالي هذا التطبيق سيجنبك اللمس العرضي الخاطئ على الشاشة بشكل مؤقت والأهم من ذلك أنه يمكنك استعادة خاصية اللمس مرة ثانية بمجرد نقرة واحدة على أيقونة التطبيق العائمة. التطبيق بسيط جداً وربما رأينا نفس فكرته من قبل ولكنه يقدم وظيفة رائعة لا غنى عنها.

السعر : مجاني

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Optic Weather

تطبيق Optic Weather هو تطبيق للتعرف على حالة الطقس والأحوال الجوية. على الرغم من وجود العديد من التطبيقات المماثلة والتي قد لا تختلف كثيراً عن بعضها البعض ولكن ما يميز هذا التطبيق أنه يمنحك تجربة مرئية وصوتية مذهلة لجميع الأحداث المتعلقة بالأحوال الجوية والتنبؤات بالطقس للأيام التالية.

يساعدك التطبيق على تخصيص مظهره من خلال عدة ثيمات مختلفة والتي تشتمل على خلفيات للسماء والكرة الأرضية ويمنحك القدرة على معرفة أحوال الطقس في منطقتك بدقة شديدة كما ويمكنك التعرف على أحوال الطقس في المدن والبلدان الأخرى. من مميزات التطبيق أنه يقدم ملخص شامل وبسيط لجميع التوقعات والتنبؤات بالأحوال الجوية ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على حالة الطقس ويقدم لك العديد من النصائح المفيدة لسلامتك الشخصية حسب الظروف الجوية القاسية والأفضل من ذلك أنه يحتوي على مجموعة من الصوتيات الهادئة التي تساعد على النوم والاسترخاء.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Sharik

شارك هو تطبيق جديد مفتوح المصدر يحاول أن يمنح المستخدم طريقة بسيطة وعملية من أجل مشاركة الملفات بسرعات عالية بغض النظر عن نوع الجهاز أو نظام التشغيل. سيتطلب منك فقط تثبيت التطبيق وعميل سطح المكتب الخاص به إذا كنت تود استخدامه على الكمبيوتر وربط الأجهزة بداخل شبكة واي فاي واحدة والبدء في عملية نقل البيانات.

تطبيق Sharik يدعم العديد من أنظمة التشغيل بما في ذلك لينكس و mac OS وويندوز. أيضاً طريقة عمل التطبيق بسيطة وسهلة للغاية إذ كل ما هو مطلوب منك تحديد الملفات وفتح التطبيق على الجهاز الأخر والنقر على زر استلام.

السعر : مجاني

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Frozen City

هذه لعبة لمحاكاة بناء المدن وتدور جميع أحادثها في عالم مليء بالثلوج والكثبان والجبال الثلجية ومع ذلك سيتعين عليك الاعتماد على مهاراتك من أجل البقاء على قيد الحياة. الفكرة من اللعبة أنك تحاول أن تبني مدينتك ببطء وروية وتتمكن من تعيين الناجين للقيام بمهام متنوعة داخل المدينة للحفاظ على توازنها وخلال ذلك يمكنك استكشاف البرية من حولك وجمع الموارد الهامة والاستفادة منها لتعزيز مدينتك.

السعر : مجاني