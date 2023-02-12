مشكلة استنزاف الذاكرة الداخلية على هواتف جالكسي S23 – ما سببها!

يبدو أن السوفتوير الخاص بهواتف جالكسي S23 يستنزف مساحة تخزين هائلة من الذاكرة التخزينية الداخلية مما يمنح المستخدمين ذاكرة تخزين أقل للتعامل معها.

هذه مشكلة طبيعية إلى حد ما وتعاني منها جميع هواتف الأندرويد. ولكن بالنسبة لهواتف جالكسي S23 فيجب على المستخدم أن يستعد على التضحية بما يصل إلى 60 جيجابايت تقريباً وهذه مساحة تخزين هائلة لا يُمكن تقبل التضحية بها بسهولة.

هواتف جالكسي S23 تحتوي على ملفات نظامية أكثر من غيرها

بطبيعة الحال يتم شحن هواتف سامسونج جالكسي بعشرات الخدمات النظامية والتطبيقات الافتراضية التي تُعرف غالباً باسم تطبيقات الـــ Bloatware والتي لا يُمكن إزالتها بدون ترويت الهاتف. أضف على ذلك ملفات نظام التشغيل والملفات الخاصة ببرنامج واجهة One UI المُخصص من سامسونج.

يتم تصنيف جميع مساحة التخزين التي تشغلها هذه البيانات باسم “System Files” أو “ملفات النظام” وبالتالي فإن حجم الذاكرة الداخلية التي يحصل عليها المستخدم في النهاية تكون دائماً أبداً مختلفة عن مساحة التخزين المُعلن عنها والمطبوعة على علبة الهاتف.

على الرغم من كونها مشكلة شائعة ومن السهل تقبلها والتعايش معها، ولكن في حالة سلسلة جالكسي S23 يبدو أن هناك مبالغة في المشكلة حيث اتضح أن هواتف السلسلة الجديدة تستهلك مساحة تخزين أكبر من المساحة التخزينية التي تستهلكها جميع هواتف الأندرويد التي تأتي من الشركات الأخرى.

بناءً على بعض التقارير الأولية الصادرة عن مواقع مراجعات الطرف الثالث، فإن مساحة التخزين التي يستهلكها طراز جالكسي S23 الأساسي تصل إلى 40 جيجابايت، بينما تصل مساحة التخزين التي تشغلها “ملفات النظام” على طراز “ألترا” حوالي 60 جيجابايت تقريباً.

نفس المشكلة يعاني منها الطراز الأوسط جالكسي S23 بلس بسبب ملفات النظام والخدمات والتطبيقات الافتراضية. ومع ذلك هناك اختلاف في مساحة ملفات النظام التي تشغلها هواتف السلسلة بناءً على السوق نفسه نظراً لأن هناك بعض التطبيقات التي لا يتم تثبيتها على الهواتف بشكل مُسبق على النماذج الموجهة لبعض البلدان بعينها.

من المعروف أن سامسونج تحاول تحسين نظامها البيئي أكثر من أي مُصنع أندرويد أخر مما يمنح المستخدم تجربة أفضل على تطبيقات الشركة الأساسية. ولكن في نفس الوقت فإن سامسونج لديها شراكات عديدة من شركات تطوير إقليمية من أجل تثبيت تطبيقاتهم الخاصة على هواتف الشركة مُسبقاً. ومع ذلك، ربما هذه هي ليست الأسباب الوحيدة الناتجة عن استنزاف مساحة التخزين الداخلية على هواتف السلسلة الجديدة.

ولكن في النهاية يجب أن تكون مستعدًا على التضحية بسعة تخزين هائلة من أجل ملفات النظام على أي هاتف من هواتف جالكسي S23 وقد يترتب على هذا مشكلة حقيقية خاصة على نماذج الهواتف التي تُباع بسعة تخزين أساسية تبدأ من 128 جيجابايت.

بمعنى أنه في حالة قيامك بشراء طراز بسعة 128 جيجابايت فسوف تحصل في النهاية على 90 جيجابايت من المساحة الفارغة أو ربما أقل من ذلك بقليل.

يُعتقد أن السبب الرئيسي في هذه المشكلة هي ملفات النظام التي تشغلها واجهة One UI وعدد التطبيقات التي تقدمها سامسونج لكي تكون بدائل مناسبة لتطبيقات وخدمات جوجل. لذا، فإن جوهر القصة هنا هو أنه كلما تمكنت من شراء النموذج الأكبر في السعة التخزينية كلما منح ذلك مساحة تخزين أكبر للتعامل معها.