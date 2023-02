علماء: بروتين مانع لفيروس كورونا موجود في رئتي الإنسان

أستراليا – يقول العلماء إن إجراء مزيد من البحوث حول بروتين LRRC15 سيمهّد الطريق لعقاقير جديدة مضادة للفيروسات.

اكتشف العلماء في جامعة سيدني بروتينا في الرئة البشرية يمنع فيروس SARS-CoV-2 ويشكّل حاجزا وقائيا طبيعيا في جسم الإنسان. وإنه يربط الفيروس التاجي ويمنعه من انتشار أكثر. جاء ذلك في تقرير الباحثين المنشور الجمعة 10 فبراير.

وأشار التقرير إلى أن عمل العلماء الأستراليين “يفتح مجالا جديدا للبحوث المناعية ويقدّم طريقة جديدة واعدة لتطوير عقاقير ضد العدوى التي تسببها فيروسات كورونا.

وقال البروفيسور في جامعة سيدني، غريغ نيلي: “اكتشفنا في بروتين LRRC15 مستقبِلا يمكنه إيقاف SARS-CoV-2 عن طريق الارتباط بالفيروس ومنع العدوى”، مشيرا إلى أن البروتين المذكور، في الواقع، هو مناعة طبيعية وحاجز يبطن رئتي الإنسان ويعيق وصول الفيروس.

والعلماء مقتنعون بأن إجراء المزيد من البحوث في مجال بروتين LRRC15 سيمهّد الطريق لتطوير الأدوية التي يمكن أن تمنع العدوى الفيروسية.

وجاء في التقرير اكتشف هذا البروتين في الرئتيْن وخلايا الجلد واللسان، وكذلك في الغدد الليمفاوية وفي المشيمة. وربما يكون البروتين نوعا من استجابة الجسم الطبيعية للعدوى، فهو يخلق نوعا من الحاجز الذي يفصل الفيروس عن خلايا الرئة الأكثر حساسية لـCOVID-19 “.

ويأمل الباحثون أن يساعد اكتشافهم في المستقبل على تطوير عقاقير جديدة مضادة للفيروسات لعلاج أنواع من فيروسات “كورونا” وربما فيروسات أخرى تسبب التليّف الرئوي.

المصدر: تاس

