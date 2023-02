طرق لتقليل تأثير تغيرات الطقس في الجسم

روسيا – أعلنت الدكتورة ناتاليا غفريلوفا، أخصائية امراض القلب أنه لتقليل تأثير تقلبات الطقس في الجسم يجب عدم الإفراط في النشاط البدني والتقليل من تناول الكافيين وشرب المزيد من الماء.

وتشير الأخصائية، إلى أن علامات التأثر بتقلبات الطقس هي الشعور بسوء الحالة الصحية. وهذه العلامة يشعر بها عادة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي والجهاز التنفسي وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي.

وتضيف موضحة: يمكن أن تشتد أعراض هذه الأمراض عند الانخفاض الحاد في الضغط الجوي وتغير درجات الحرارة وتلبد السماء بالغيوم وتغير رطوبة الهواء الجوي.

ووفقا لها، من اعراض التاثر بتغيرات الطقس- الصداع والضعف والتوعك وارتفاع أو إنخفاض مستوى ضغط الدم واللامبالاة. وتؤكد على أن هذه الأعراض هي رد فعل طبيعي على تغير الطقس لدى معظم الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة.

وتنصح الأخصائية عند ظهور هذه الأعراض بعدم الإفراط في العمل والتقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين والإكثار من شرب الماء. وفي حالة انخفاض مستوى ضغط الدم يمكن أخذ حمام متباين. وعند ارتفاع الضغط الجوي يمكن تناول أدوية مهدئة والشاي مع النعناع أو البابونج والتقليل من استهلاك الملح.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

