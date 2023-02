طرق لتسريع الشفاء من الأنفلونزا

موسكو – أعلن الدكتور رومان غورينكوف كبير الأطباء المتخصصين بالرعاية الطبية في وزارة الصحة بمقاطعة موسكو، أن استعادة الجسم لحالته الطبيعية بعد الإنفلونزا قد تستغرق شهرا .

وأشار في مقابلة مع راديو “سبوتنيك” إلى أن هناك طريقا لتسريع استعادة الجسم لحالته الطبيعية بعد الإصابة بالإنفلونزا.

ففي العادة يشعر الشخص المصاب بعدوى فيروسية تنفسية بالضعف والوهن ويشكو من سوء المزاج. وهذه سمات مميزة عند الإصابة بالإنفلونزا. لذلك ليس مستبعدا تكرر الإصابة بعد الشفاء من الإصابة الأولى.

ويقول: “بعد الإنفلونزا يكون الجسم ضعيفا وحساسا للمؤثرات الخارجية، واستجابة منظومة المناعة ضعيفة، لذلك قد يصاب الشخص ثانية. وترتبط بالمناعة الحالة العاطفية والنفسية، لذلك بعد الإنفلونزا يكون مزاج الإنسان سيئا وليست لديه رغبة في عمل أي شيء”.

ويضيف، قد يحتاج الجسم إلى ثلاثة أسابيع أو حتى شهر لاستعادة حالته الطبيعية والتعافي التام من المرض.

ويقول: “يمكن أن تستمر هذه الحالة ثلاثة أسابيع أو حتى شهر، وكل شيء مرتبط بعمر الشخص. الجسم الشاب يتعافى بسرعة، في حين يحتاج كبار السن إلى فترة أطول”.

ويشير إلى أن برامج أعادة التأهيل بعد الإصابة بمرض “كوفيد-19” تفيد في إعادة التأهيل بعد الإصابة بالإنفلونزا أيضا. وتشمل هذه البرامج: العلاج الطبيعي والاستنشاق وتمارين التنفس والتمارين الرياضية العلاجية.

ويضيف: لتقوية الجسم يمكن تناول الفيتامينات وكذلك منقوع بعض الأعشاب الطبية. كما يجب على المتعافي من الإنفلونزا زيادة النشاط البدني تدريجيا، لأنه يؤثر إيجابيا في عملية إعادة التأهيل.

ووفقا له، يمكن أن يتضمن التجوال في الهواء الطلق، حيث من الأفضل أن يبدأ الشخص بمسافات قصيرة. ولا ينصح بممارسة نشاط بدني مكثف أو الذهاب مباشرة إلى قاعات اللياقة البدنية.

المصدر: نوفوستي

