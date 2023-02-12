تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – باقة تطبيقات مهمة لا تفوت تحميلها!

موعدنا اليوم مع اللقاء الأسبوعي المتجدد الذي نعرض لكم فيه عدداً من التطبيقات المميزة لهواتف الايفون وأجهزة الايباد والتي تساعدكم على إنجاز المهام اليومية بصورة أفضل.

تطبيق الطقس Apollo Weather

هو تطبيق مميز يعرض لك توقعات الطقس بالتفصيل فيما يخص درجات الحرارة والأمطار والسحب وحركة الرياح وغير ذلك، كما يوضح لك إن كانت الأنشطة الخارجية التي تود القيام بها ملائمة للطقس أو لا.

السعر : تحميل مجّاني

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تطبيق Figure لإنشاء مقاطع موسيقية من إبداعك

هو تطبيق يساعدك على إنشاء مقاطع موسيقية من إبداعك، واللعب بالآلات الموسيقية لعزف وتلحين معزوفات أصلية باستخدام الكثير من الآلات الموسيقية التي يتيحها التطبيق.

السعر : تحميل مجّاني

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تطبيق Paper للرسم والتلوين

هو تطبيق يتيح لك الرسم والتلوين على الايفون والايباد سواء عبر الشاشة أو من خلال قلم ابل Apple Pencil كما يضم التطبيق دروساً وشروحات في الرسم لتعليمك أو تحسين أدائك.

السعر : تحميل مجّاني

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تطبيق Geekbench 5 لقياس الأداء

هو تطبيق يقوم بقياس أداء المعالج سواء أداء النواة الوأحدة أو عدة أنوية مجتمعة معاً ومقارنتها بباقي الأجهزة، كما يوضح لك التطبيق كذلك مواصفات الايفون الذي تستخدمه بشكل تفصيلي.

السعر : تحميل مجّاني

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تطبيق Inspire Pro لتتبع المزاج

هل أنت شخص متقلب المزاج؟ إذاً ربما يفيدك هذا التطبيق والذي يساعدك على تسجيل مزاجك بشكل دوري على مدار اليوم، ويعرض لك بعض الأمور التحفيزية التي تساعدك عندما يكون مزاجك على غير ما يُرام.

السعر : تحميل مجّاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Canary Mail لإدارة البريد الإلكتروني

هو تطبيق يساعدك على تنظيم الرسائل داخل صندوق البريد الإلكتروني وعرض الرسائل ذات الأهمية أولاً كما يقترح عليك بعض الأشياء عند فتحه، ويحتوي على مساعد صوتي داخلي لتنفيذ أوامرك.

السعر : تحميل مجّاني