العلماء الروس يبتكرون تكنولوجيا تعالج السرطان دون التسبب بتساقط الشعر

روسيا – طوّر العلماء من شركة Sistema-Biotech الروسية، بصفتها فرعا من شركة AFK Sistema ، تكنولوجيا جديدة لعلاج السرطان لا تستهدف خلايا الجسم السليمة ولا تسبب تساقط الشعر.

أفادت بذلك يوم 13 فبراير وكالة “نوفوستي” الروسية.

وطوّرت Sistema-Biotech تكنولوجيا جديدة تعالج بشكل موجّه مرض السرطان وتصلب الشرايين، وقد حصلت على براءة اختراع بهذا الشأن. وقال ناطق باسم الشركة إن التكنولوجيا تسمى “العلاج الموجّه الدقيق للأورام الخبيثة”.

وأوضح الناطق أن العلاج الموجّه سيكون ألطف على جسم الإنسان، مقارنة بالعلاج الكيميائي، الذي يمكن أن يقتل الخلايا السليمة. بالإضافة إلى ذلك فإن العلاج الجديد يعتبر أيضا أكثر كفاءة.

وأساس التكنولوجيا الجديدة هو الجزيئات القادرة على اكتشاف واستهداف البروتينات المرضية، وعلى وجه التحديد تلك التي تشارك في تطوير السرطان وتصلب الشرايين. وقالت الشركة إن الجزيئات قد أكّدت بالفعل فعاليتها إثناء إجراء التجارب على الخلايا.

أوضح، أرتيوم سيرازودينوف، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الجزيئات التي تم تطويرها باستخدام التكنولوجيا الجديدة تعمل كجسر يوجّه البروتين المرضي إلى الليزوسومات لتدميرها.

يذكر أن شركة Sistema-Biotech كانت قد اقترحت في وقت سابق اختبارا واحدا للإنفلونزا و COVID-19 و6 فيروسات أخرى. ويمكن لهذا الاختبار تحديد ما إذا كان الشخص مصابا بواحد من ثمانية أمراض تنفسية حادة في أقل من 30 دقيقة.

المصدر: موسكو 24

