الحكة قد تكون علامة “مبكرة نسبيا” على الإصابة بسرطان فتاك

إنجلترا – لايظهر سرطان البنكرياس في الغالب علامات تحذيرية مبكرة حتى يكبر الورم بدرجة كافية، ولذلك سيكون من المفيد ملاحظة أولى أعراض الحالة المميتة “مبكرا” نسبيا.

والبنكرياس عبارة عن غدّة تقع خلف الجزء السفلي من المعدة ويعمل على إفراز إنزيمات تساعد على الهضم، وينتج هرمونات تساعد على التحكُّم في نسبة السكر في الدم.

وهناك العديد من أنواع سرطان البنكرياس اعتمادا على موضع الورم السرطاني. ومع انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص الإصابة بهذا النوع من السرطان، فإن الانتباه إلى العلامات الأولية للمرض قد تكون منقذة للأرواح.

وقد شاركت الدكتورة ديبورا لي، من Dr Fox Online Pharmacy، علامة تحذير يمكن أن تدق جرس الإنذار، وهي الحكة.

وحكة الجلد هذه، تصف الشعور بالوخز والحاجة الماسة إلى خدش الجلد.

وتوضح الدكتورة لي: “سواء كانت الحكة علامة مبكرة أو متأخرة لسرطان البنكرياس فالأمر يعتمد على مكان تطور الورم”.

وإذا بدأت الحالة القاتلة في ذيل البنكرياس، فقد تحدث الحكة في وقت متقدم من المرض. ومع ذلك، في 65% من حالات سرطان البنكرياس، تبدأ الحالة في رأس البنكرياس، لذا يمكن أن تظهر الحكة “مبكرا” نسبيا.

وأضافت الطبيبة: “عندما يبدأ سرطان البنكرياس في رأس البنكرياس، فمن الأرجح أن يضغط على القنوات الصفراوية في وقت مبكر، ما يعيق مرور الصفراء إلى الأمعاء، ويؤدي إلى اليرقان مع الحكة”.

وعندما يتعلق الأمر بتحديد حكة السرطان، قالت الدكتورة لي إن الشعور بالحكة سيكون مستمرا وسيسيطر على الجلد بكامل الجسم.

علاوة على ذلك، فإن الحكة هي عارض “شائع” لسرطان البنكرياس الذي يصيب 80 إلى 100% من المرضى المصابين باليرقان.

ويصف اليرقان تحول الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وقالت الدكتورة لي: “التغيير في لون الجلد يرجع إلى تراكم الصباغ الصفراوي البيليروبين. وهذا يُفرز عادة في الأمعاء، ولكن نظرا لأن السرطان يسد الممر، يتراكم البيليروبين في مجرى الدم ويترسب في الجلد”.

وتظهر هذه العلامة المنبهة لسرطان البنكرياس المصحوب بالحكة في نحو 75% من المرضى، وفقا لبحث نُشر في The Official Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association.

في حين أن الحكة وحدها قد لا تشير بالضرورة إلى السرطان، إلا أن هناك علامات أخرى مصاحبة يمكن أن تساعد في تحديد الحالة المميتة.

وتوضح الدكتورة لي أنه يمكن أن يلاحظ المرضى أن برازهم أصبح فاتح اللون ودهنيا ولون البول أغمق.

وتوصي الدكتورة لي: “إذا لاحظت أن بشرتك أصبحت صفراء، ولديك براز فاتح وبول داكن، يجب أن تذهب لزيارة الطبيب على وجه السرعة”.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، تشمل الأعراض الرئيسية الأخرى لسرطان البنكرياس ما يلي:

– فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

– الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة

– ارتفاع في درجة الحرارة، أو الشعور بالرعشة

– الشعور بالمرض

– الإسهال أو الإمساك أو تغيرات أخرى في البراز

– ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر

– أعراض عسر الهضم (مثل الشعور بالانتفاخ)

المصدر: إكسبريس

