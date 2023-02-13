ما نعرفه عن نظام تأجير الايفون من ابل حتى الآن!

تخطط ابل الآن لمشروع جديد قد يكون غريباً بعض الشيء ليتيح للعملاء إمكانية تأجير هواتف الايفون في مقابل دفع اشتراك محدد عوضاً عن شرائها.

الايفون اشتراك صغير بدلاً من الدفع كاملاً

بحسب التقارير الصحفية الأخيرة، فإن ابل لازالت عازمة على المضي قدماً في مشروع تأجير منتجاتها وعلى رأسها الايفون ليحصل العميل على الايفون الذي يريد لكنه لن يشتري الجهاز ويدفع كامل المبلغ ولكن سوف يقوم بتأجيره في مقابل اشتراك شهري محدد.

بحسب ما ورد في صحيفة بلومبيرج الأمريكية، فإن ابل كانت تخطط لإطلاق هذا المشروع مع هواتف ايفون 14 لكنه لسبب ما لم ير النور، إذ احتاجت ابل للمزيد من الدراسة والبحث عن آلية تطبيقه، وقد نراه مع هواتف ايفون 15 هذا العام.

ابل لديها بالفعل نظام للبيع عبر التقسيط وتتيح للمستهلك السداد بمبالغ مالية على مدار 24 شهراً، بعدها يصبح الجهاز ملكاً لصاحبه، لكن نظام التأجير أو الاشتراك الذي نتحدث عنه الآن مختلف تماماً.

نظام ابل الجديد للبيع سوف يكون بمثابة تأجير للايفون إذ لن يحصل المستخدم على ملكية الجهاز بل سيستمر في الدفع عاماً بعد عام في مقابل استخدام الجهاز، لا نعرف متى يمكن أن تؤول ملكية الجهاز لصاحبه، أو متى يمكن إرجاعه لآبل والشروط والضوابط لذلك.

ما قد يميز هذا النظام أن الاشتراك الشهري الذي سيدفعه المستهلك قد يشمل أيضاً خدمات مثل خدمة الصيانة والدعم الفني وكذلك خدمات ابل المختلفة للأخبار والألعاب والبث التلفزيوني والموسيقى وغيرها بحسب ما ورد في تقارير سابقة.

هذا الأمر قد يعود على ابل بمنافع مادية أكبر، كما سوف يفيد المستهلك الذي سوف يتمكن بسهولة من الترقية لأحدث إصدارات الايفون عاماً بعد عام دون تكبد مبالغ كبيرة في فاتورة الشراء.

ما قيمة الاشتراكات؟

يشاع أن أسعار الاشتراكات الشهرية للحصول على هواتف الايفون سوف تتراوح بين 40 إلى 60 دولاراً أمريكياً وقد تشمل معها الاشتراك في خدمات ابل المختلفة.

في البداية، قد لا تطلق ابل هذا البرنامج على نطاق واسع وإنما قد يتم تجريبه على نطاق محدود في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يتم تعميمه إذا ما أثبت نجاحه.