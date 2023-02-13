هاتف جالكسي S23 ألترا يشحن أسرع من الطراز السابق بفارق ملحوظ!

أطلقت سامسونج سلسلة جالكسي S23 مع نفس تصنيف سرعة الشحن التي جاءت بها هواتف جالكسي S22 العام الماضي. حيث تبلغ سرعة الشحن القصوى على كل من جالكسي S23 بلس وجالكسي S23 ألترا 45 وات، في حين أن النموذج الأساسي يشحن بسرعة 25 وات.

ولكن لدينا أخبار سارة لُمحبي سرعات الشحن الفائقة وهي أن هواتف السلسلة الجديدة تشحن أسرع من السلسلة السابقة بفارق ملحوظ، وتحديداً طراز ألترا.

هاتف جالكسي S23 ألترا يشحن أسرع من سلفه السابق بفارق ملحوظ

قدمت قناة TechDroider على موقع يوتيوب اختبار يوضح سرعة الشحن على هاتف جالكسي S23 ألترا وقد أظهر الاختبار أنه يُمكن شحن الهاتف من 0 وحتى 75% خلال 30 دقيقة باستخدام شاحن سامسونج بقدرة 45 وات. ويتم شحن الهاتف بدورة كاملة خلال 52 دقيقة.

نفس هذه القناة قامت باختبار هواتف جالكسي S22 العام الماضي واتضح من جراء هذا الأخبار أنه يُمكن شحن طراز ألترا من 0 وحتى 60% خلال 30 دقيقة بينما يستغرق شحن الهاتف بدورة شحن مكتملة ساعة كاملة تقريباً.

الغريب أن كلا الطرازين يحتويان على نفس البطارية، بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وكلاهما يدعمان نفس معايير الشحن بسرعة 45 وات.

هذه النتائج الجديدة في صالح طراز ألترا تشير إلى أن العملاق الكوري نجح في تحسين برامج وخوارزميات إدارة الطاقة وتعزيز تقنية الشحن بشكل أفضل من العام الماضي.

وهذه الميزة الجديدة قد تمنح هواتف جالكسي S23 سُمعة طيبة في عالم اشتهرت فيها هواتف الأندرويد بتوفير قدرات شحن فائقة تصل إلى 150 وات وأعلى.

ومع ذلك، لا يبدو أن الشحن بسرعة 45 وات أسرع بشكل ملحوظ من الشحن بسرعة 25 وات على هواتف سامسونج. ولكن الفرق الضئيل في عدد الدقائق لصالح هواتف الجيل الجديد قد يكون تحسناً ملموساً ومطلوباً بشكل أكيد من قِبل المستخدم.

لذا، من الجيد أن نرى سامسونج تولي اهتماماً ملحوظاً ببعض الميزات والتقنيات الأكثر تطلباُ والتي تمس الحاجة إليها في عصرنا الحالي. على الرغم من أن المقارنة لم تستهدف إلا نموذج “ألترا” فقط ولكن من المتوقع أن يؤثر هذا التحسين على هواتف الشركة الرئيسية الأخرى.

كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس يأتيان ببطاريات أكبر مقارنة بالعام الماضي، ولكن الفارق لا يتعدى 200 مللي أمبير فقط. وبالتالي حتى وإن استغرق كلا الهاتفين نفس الفترة الزمنية التي يستغرقها جالكسي S22 وجالكسي S22 بلس سيكون إنجاز يسهل الامتنان له بالنظر إلى احتوائهما على بطاريات أكبر.